Son dakika: İBB’nin araç kiralama maliyeti iki katına çıktı! İsraf yalanı belgelerle çürüdü |Video

Son dakika haberi... AK Parti döneminde araç israfı yapıldı diyen İBB’nin yalanı belgelerle çürüdü. İBB Spor A.Ş.’nin aylık araç kiralama maliyeti AK Parti döneminin iki katına çıktı! İşte belgelerle o israf…

Son dakika haberi... AK Parti döneminde araç israfı yapıldı diyen İBB'nin yalanı belgelerle çürüdü. İBB Spor A.Ş.'nin aylık araç kiralama maliyeti AK Parti döneminin iki katına çıktı! İşte belgelerle o israf…

MALİYET İKİ KATINA ÇIKTI

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin israf yalanı belgelerle ortaya çıktı. Açılan ihaleyle İBB şirketi Spor AŞ İçin şoförsüz olarak 136 araç kiralandı. Bu kiralamalar çin aylık 608.370 TL ödendi. AK Parti döneminde aynı kiralamalar için ödenen miktar ise 291.500 TL idi.