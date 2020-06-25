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Taksicilerin İmamoğlu öfkesi! Tarlabaşı’nda toplanıp konvoy halinde CHP İl Başkanlığına gitti

'li Başkanı ’nun, “’a 6 bin yeni taksi kazandıracağız” kararına tepki göstermek için Tarlabaşı’nda araçlarıyla bir araya gelen 100 taksici, kararı ederek CHP binasının bulunduğu Şişhane’ye gitti. Cadde üzerinde kornalara başarmak tepki gösteren taksiciler ardından dağıldı.

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Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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TAKSİCİLERİN İMAMOĞLU ÖFKESİ!

Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz 12 Haziran'da katıldığı bir TV programında, 'a, teknolojik uygulamalarla donatılmış 6 bin yeni taksi kazandıracaklarını duyurmuştu. İmamoğlu'nun bu açıklamalarının ardından harekete geçen taksiciler, durumu etti.

Taksicilerin İmamoğlu öfkesi! Tarlabaşı’nda toplanıp konvoy halinde CHP İl Başkanlığına gitti | Video TAKSİCİLERİN İMAMOĞLU ÖFKESİ! TARLABAŞI’NDA TOPLANIP KONVOY HALİNDE CHP İL BAŞKANLIĞINA GİTTİ | VİDEO

Tarlabaşı'nda araçlarıyla toplanan yaklaşık 100 taksici, kararı protesto ederek binasının bulunduğu Şişhane'ye doğru yola çıktı. Cadde üzerinde kornalara basan taksiciler, kararı protesto etti.



Grup ardından Karaköy'e inerek gözden kayboldu. Öte yandan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü ekipleri cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı.


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