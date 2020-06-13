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CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB işçileri hırsızlıkla suçlayıp işten attı

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Giriş: 13.06.2020 15:29
Güncelleme:13.06.2020 15:31
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine işçileri mağdur etti. CHP’li Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında işten çıkarılmaların yasaklandığı bir dönemde İSPARK’taki işçileri ekmelerinden etti. Gerekçe olarak sosyal medya paylaşımları gösterildi ama işçilerin söylediklerine göre İBB yönetimi onları hırsızlıkla suçladı. İşçiler bu durum karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar ve “Bundan daha ağır iftira yok. Su hırsızlıktan daha ağırı yok. Benim her yerde karşıma çıkacak.” diyerek adeta İmamoğlu’na isyan ettiler. İşte işçilerin açıklamaları ve tüm detaylar…
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