Son dakika: UKOME'den CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Son dakika haberine göre CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin taksi kiralama teklifi, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla kabul edilmeyerek, komisyona havale edildi.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifiyle ilgili kararını açıkladı. Kararın kabul edilemediği ve komisyona havale edildiği bildirildi.
PROJEYE TEPKİ YAĞMIŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen haftalarda yaptığı açıklamada, İBB olarak 5 bin taksiyi kiraya vereceklerini duyurmuş, şoförlerin tek kıyafet ve üç vardiya sistemine göre çalışılmasının planlandığını, ödemelerin de İstanbulkart ile yapılabileceğini söylemişti. Ancak haberin ardından taksi plakaları fiyatlarında büyük düşüş yaşanmış, şoförler duruma tepki göstermişti. Taksiciler bu kararın alınmasıyla birlikte İstanbul'u kilitlemekle tehdit etmişti.
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