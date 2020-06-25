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Son dakika: UKOME'den CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin taksi kiralama teklifine ret

Son dakika haberine göre 'li 'nin 5 bin taksi kiralama teklifi, () kararıyla kabul edilmeyerek, komisyona havale edildi.

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Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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UKOME'DEN İMAMOĞLU'NUN TAKSİ PROJESİNE RET

, 'nin 5 bin taksi kiralama teklifiyle ilgili kararını açıkladı. Kararın kabul edilemediği ve komisyona havale edildiği bildirildi.

PROJEYE TEPKİ YAĞMIŞTI
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı geçen haftalarda yaptığı açıklamada, İBB olarak 5 bin taksiyi kiraya vereceklerini duyurmuş, şoförlerin tek kıyafet ve üç vardiya sistemine göre çalışılmasının planlandığını, ödemelerin de İstanbulkart ile yapılabileceğini söylemişti. Ancak haberin ardından taksi plakaları fiyatlarında büyük düşüş yaşanmış, şoförler duruma tepki göstermişti. Taksiciler bu kararın alınmasıyla birlikte İstanbul'u kilitlemekle tehdit etmişti.

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