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Taksicilerden CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nun yeni taksi projesine tepki

'li Başkanı 'nun açıkladığı 5 bin yeni taksi projesine, merkezi 'de bulunan Taksi Sahipleri Derneği’nden tepki geldi. Dernek Başkanı , ’da 60 bine yakın bulunduğunu, önce buna bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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TAKSİCİLERDEN İMAMOĞLU’NUN TAKSİ PROJESİNE TEPKİ!

Dünyadaki bazı büyükşehirlerin nüfus ve taksi plakası sayılarıyla 'u kıyaslayan Başkanı , mevcut 17 bin 395 plakanın yeterli olmadığını, şehre 5 bin yeni sarı taksi kazandıracaklarını açıkladı. Taksileri elektronik sistemle donatacaklarını belirten İmamoğlu, çalışmayla İstanbul'a özgü taksi üretimine start vermiş olacaklarını da söyledi. İmamoğlu'nun projesi, taksicilerden tepki gördü.

"18 BİN ARACI BELEDİYEYE TESLİM EDELİM ÇALIŞTIRSINLAR"

Merkezi 'de bulunan Taksi Sahipleri Derneği, kararı değerlendirdi. Taksi Sahipleri Derneği Başkanı (59), "Ekrem İmamoğlu'nun bize seçimlerden önce 'Size tehdit olmayacağız tahdit olacağız' sözünü hatırlatmak istiyorum. Bu söze rağmen yaptığı açıklamayı talihsiz buluyorum. Bizim de görüşlerimiz alınsaydı. Siyasilerin peçeteye not alıp sonra da unuttuğu esnaftan olmayacaktık. Kesinlikle kiralık araca karşıyız. genelinde 100 bin ticari taksi var. İstanbul'da sadece 18 bin araç var. İmamoğlu İstanbul'da 5 bin aracı elektronik olarak tek tip giydirecek, peki 18 bin araca ne olacak. O zaman biz bu 18 bin aracı da getirip belediyeye teslim edelim çalıştırsınlar. Bırakalım belediye taksicilik yapsın. Belediyenin işi hizmet etmektir. O zaman lokantaları da Ekrem İmamoğlu çalıştırsın. Böyle bir şey olmaz." dedi.

"KORSAN TAKSİ PROBLEMİN ORTADAN KALDIRILMALIDIR"

Mustafa Pala, " Genel Başkanı 'nun onun konuşmalarına fikirlerini okumuş olsaydı, böyle bir tarifsiz açıklamayı yapmış olmazdı. Özet olarak şunu söylüyoruz. İstanbul'da, İzmir'de önce trafik sorununu çözerek, sonra problemin ortadan kaldırılmalıdır. İstanbul'da 60 bine yakın korsan taksi bulunuyor. Bu korsan taksilerin tespitini yaparak, onları engellemek gerekiyor. Ondan sonra ise taksi ihtiyacına göre tahditli plaka verebilir. 5 bin değil, 10 bin plaka ver. Biz buna karşı değiliz" dedi.

"BİZ BAĞIMIZI, BAHÇEMİZİ SATIP ALDIK"

Taksi plakalarını alırken çok çaba gösterdiklerini belirten Pala, "Biz kiralık arabaya karşıyız. Belediyenin işi kiralık taksi vermek değildir. Belediye ihale yapar. Biz bu plakaları, bağımızı, bahçelerimizi, arsalarımızı evlerimizi satıp aldık. Biz bedava almadık. İhalede en yüksek fiyatı vererek bu plakaları aldık. Devlet bu plakaları bize sattı. Biz devlete güvenerek bu plakalar aldık. Özet olarak biz kiralık plakalara karşıyız" dedi.

"İZMİR'DE KAFA KARIŞIKLIĞI İSTEMİYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi'nin taksici esnafına zor durumda bıraktığını vurgulayan Pala, "Ekrem İmamoğlu'nu kiralık plaka açıklamasına talihsiz buluyoruz. İster istemez Türkiye genelindeki diğer illerde de kafaları karıştırdı. İzmir'de de kafa karışıklığı yaşanmasını istemiyoruz" dedi.

Evli ve 3 çocuk babası taksi şoförü Bahri Aydıner (55), "Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı hoş bir şey değildir. Kiralamaya karşıyız. Sahip çık olacaksa belediye bünyesindeki ulaşımlarıyla ilgilensin. Taksicilerle değil" dedi.

Bir diğer taksi şoförü Aydın Zeybek (24) ise, "Taksici esnafının öncelikli sorunu trafiktir. Sonraki sorunu ise korsan araçlardır. Bu sorun çözüme kavuştuktan sonra tahditli olmak kaydıyla taksi plakası verilmesine karşı değiliz" dedi.

Taksicilerden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a 5 bin taksi projesine tepki: Emeğimizi, ekmeğimizi yok eder TAKSİCİLERDEN CHP'Lİ İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NUN "İSTANBUL'A 5 BİN TAKSİ" PROJESİNE TEPKİ: EMEĞİMİZİ, EKMEĞİMİZİ YOK EDER

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