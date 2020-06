Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı açılışına video konferans ile katıldı. Başkan Erdoğan: "Hükümete geldiğimizde ülkemizde toplam 276 baraj vardı. Bugün ise son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz." dedi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

TÜM BÖLGEYE HİZMET EDECEĞİZ

Barajlar silsilesine yeni bir halka daha eklemenin mutluluğu içindeyiz. Kısa bie süre önce Ilısu Barajı'nı açtık. Bu barajla tüm bölgeye hizmet edeceğiz. Ardından Yusufeli Barajı'nın gövde betonunun dörtte üçünün tamamlanması sürecine tanıklık ettik.

588. BARAJI ÜLKEMİZE KAZANDIRIYORUZ

Hükümete geldiğimizde 276 baraj vardı. Bugün ise son 18 yıldaki 588. barajı ülkemize kazandırıyoruz. Aynı şekilde sulama tesislerini de iki katından fazla taşıdık.

Yaklaşık 10 yıllık bir inşaat mazisi olan barajımızda su tutulmaya başlamıştır. İnşa bedeli 330 milyon lira olan baraj, yapılan yatırımı iki katıyla geri ödemiştir. Şehrin atık sularının Kars Çayı'na dökülmesini engelleyecek projeyi de hayata geçirerek çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz.

EKONOMİDE TOPARLANMA SİNYALLERİ

Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel siyasi ve ekonomik düzende hedeflediğimiz yere ulaşmamızda altyapı hayati bir öneme sahip.

İmar ve inşa yolunda attığımız her adımda engellemelerle karşılaştık. Yaptığımız her iş muhalefet tarafından ya yargıya taşındı ya da mesnetsiz iddialarla linçe tabi tutuldu.



Her saldırıdan daha fazla tecrübe ve güç elde ederek çıkmayı başardık. Salgın sürecinde vatandaşlarımızın sağlığı yayında ekonomimizin sağlığına da önem verdik. Salgına rağmen yatırım cephesinde de sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Borsamız yeniden 115 bin bandına dayandı. Konut ve otomobil sektöründe hareketlilik hız kazandı. İhracatçılarımız yoğun bir gayret içinde. Merkez Bankası döviz rezervimizi yeniden 93 milyar doların üstüne çıkardık. Takas anlaşmalarıyla Türk Lirasını dünya çapında itibarlı bir para haline getiriyoruz.



DESTEK PAKETLERİ

Kapsamlı destek paketleriyle ekonomiye can suyu veriyoruz. Bu süreçten de hızlı bir şekilde çıkacağız. Eski büyüme oranlarımıza ulaşacağızç Yılın 2. yarısında ekonomide çok büyük bir ivme bekliyoruz. Kaliteli ve dinamik beşeri sermayemiz, stratejik konumumuz ve güçlü altyapımızla Türkiye'yi dünyayı en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaya hiç olmadığımız kadar yakınız.

BAŞ HARFLERİ İLE "TAMAM"

Son günlerdeki rakamlar salgında mevzi kaybetmeye başladığımızı gösteriyor. Maske, mesafe ve hijyeni; temizlik, maske ve mesafe olarak söylüyorum. Yani baş harfleri ile "TAMAM". Bunları elden bırakmayalım.

DOĞU ANADOLU İÇİN BÜYÜK GÜN!

Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle hayata geçirilen "Göl su" projesi kapsamında yapılan Kars Barajı'nda, 2018 Temmuz ayından itibaren su tutulmaya başlandı.

7 bin 241 kişiye tarımsal istihdam imkanı sağlayacak baraj sayesinde, Kars ovasında 260 bin dekar, Digor ovasında 215 bin dekar olmak üzere toplam 475 bin dekar zirai arazinin pompajsız borulu sistem sulama şebekesiyle sulanması sağlanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN KATILDI

Barajın açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de düzenlenen törende hazır bulundu.

Kars barajında depolanacak 182 milyon metreküp su tarım arazilerini canlandıracak.

21 kilometre uzunluğundaki sulama iletim hattı, Kars ve Digor ovalarında bulunan toplam 475 bin dekar alanın sulanmasını sağlayacak.Kars Barajı'ndan bırakılan su, nehir yatağındaki can su görevini de görecek. Aynı zamanda da aşağısında bulunan Arpaçay Barajı'nı beslemek suretiyle, bu barajdan sulama yapılan Iğdır Ovası'ndaki 700 bin dekarlık alanın sorunsuz bir şekilde sulanmasını sağlayacak.