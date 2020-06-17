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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Pençe-Kaplan Operasyonu ile Haftanin'de PKK hedefleri tam isabet vuruldu

, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti" dedi.

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Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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TSK, PKK'YI PENÇE-KAPLAN İLE BÖYLE VURDU
, 'Pençe-Kaplan Operasyonu' kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerinin tam isabetli atışlarla yerle bir edildiğini duyurdu.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti" denildi.
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