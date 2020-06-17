Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Pençe-Kaplan Operasyonu ile Haftanin'de PKK hedefleri tam isabet vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan Operasyonu' kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerinin tam isabetli atışlarla yerle bir edildiğini duyurdu.
BATI'NIN KUKLALARINA PENÇE-KAPLAN! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLERBakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti" denildi.
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