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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türk komandosu gücünü bir kez daha gösteriyor

Milli Savunma Bakanı , "Pençe-Kaplan Operasyonu" hakkında yaptığı ilk açıklamada "Türk komandosunun gücünü o dağlarda bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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BAKAN AKAR: TÜRK KOMANDOSU GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR

Milli Savunma Bakanı ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden #Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor.



BAKAN AKAR: TÜRK KOMANDOSU GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR

Bakan Hulusi Akar, "Pençe-Kaplan Operasyonu" hakkında yaptığı ilk açıklamada "Türk komandosunun gücünü o dağlarda bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" dedi.




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