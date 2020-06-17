Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türk komandosu gücünü bir kez daha gösteriyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden #Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor.







BAKAN AKAR: TÜRK KOMANDOSU GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR



Bakan Hulusi Akar, "Pençe-Kaplan Operasyonu" hakkında yaptığı ilk açıklamada "Türk komandosunun gücünü o dağlarda bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" dedi.







