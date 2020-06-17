17 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: İtalya Dışişleri Bakanı Maio'nun Türkiye ziyareti ertelendi

Son dakika haberi... Dışişleri ve ’nun bugün 'ye yapmayı planladığı ziyaretin ertelendiği bildirildi. İtalyan bakan, cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020
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İTALYAN BAKAN'IN TÜRKİYE ZİYARETİ ERTELENDİ

, Dışişleri ve 'nun ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İtalyan bakanın bugün yapılması öngörülen ziyaretinin, 19 Haziran Cuma gününe ertelendiği kaydedildi.

Di Maio'nun, bugün 'da Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceği açıklanmıştı.

Görüşmenin ana gündem maddesinin ve 'deki sondaj gerilimi olması bekleniyor. İtalya, ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalamıştı. Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmanın benzeri olarak tanımlanan bu adımın, Ankara-Atina hattında gerilimin yüksek olduğu bir dönemde atılması dikkat çekmişti. Virüsle mücadele ve turizm başlıklarının da masada olacağı belirtiliyor.

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