Son dakika: İtalya Dışişleri Bakanı Maio'nun Türkiye ziyareti ertelendi

Dışişleri Bakanlığı, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun Türkiye ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İtalyan bakanın bugün yapılması öngörülen ziyaretinin, 19 Haziran Cuma gününe ertelendiği kaydedildi.

Di Maio'nun, bugün Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceği açıklanmıştı.

Görüşmenin ana gündem maddesinin Libya ve Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimi olması bekleniyor. İtalya, Yunanistan ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalamıştı. Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmanın benzeri olarak tanımlanan bu adımın, Ankara-Atina hattında gerilimin yüksek olduğu bir dönemde atılması dikkat çekmişti. Virüsle mücadele ve turizm başlıklarının da masada olacağı belirtiliyor.