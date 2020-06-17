Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek verdi. Bakan Gül Twitter hesabından Mehmet Akif Ersoy'un ''Ordunun Duası'' şiirini paylaştı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Rabbim yiğit Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un ''Ordunun Duası'' şiirinden, "Millet için etti mi ordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer." dizelerine yer verdi.
Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını belirten Gül, "Rabbim yiğit Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.
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