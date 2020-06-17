Son dakika: İran da harekete geçti! IKBY'nin dağlık bölgelerine harekat
Son dakika... İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine bağlı dağlık sınır bölgelerini topçu ateşiyle vurduklarını duyurdu.
İran Savunma Bakanlığına ait Telegram sayfasında yer alan yazılı açıklamada, "DMO, IKBY sınırları içindeki Alane ve Hac Umran dağlarında yuvalanmış silahlı rejim karşıtlarına yönelik top atışı saldırısında bulundu." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) ile İran Kürdistanı Devrimci ve Emekçi Partisine (Komele) bağlı grupların söz konusu yüksek alanlarda saklandığı kaydedildi.
Açıklamada, İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) ile İran Kürdistanı Devrimci ve Emekçi Partisine (Komele) bağlı grupların söz konusu yüksek alanlarda saklandığı kaydedildi.
İRAN'IN TERÖR LİSTESİNDELER
Dün de benzer saldırıların gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, top atışlarının herhangi bir kayba yol açıp açmadığına dair bilgi paylaşılmadı.
Tahran yönetimi, İKDP ve Komele'yi "terör örgütü" kabul ediyor.
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