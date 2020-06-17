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Son dakika: İran da harekete geçti! IKBY'nin dağlık bölgelerine harekat

Son dakika... Devrim Muhafızları Ordusu (), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin () kentine bağlı dağlık sınır bölgelerini topçu ateşiyle vurduklarını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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İRAN DA HAREKETE GEÇTİ! BOMBA YAĞDIRDI
Savunma Bakanlığına ait Telegram sayfasında yer alan yazılı açıklamada, ", sınırları içindeki Alane ve Hac Umran dağlarında yuvalanmış silahlı rejim karşıtlarına yönelik top atışı saldırısında bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) ile İran Kürdistanı Devrimci ve Emekçi Partisine (Komele) bağlı grupların söz konusu yüksek alanlarda saklandığı kaydedildi.

İRAN'IN TERÖR LİSTESİNDELER

Dün de benzer saldırıların gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, top atışlarının herhangi bir kayba yol açıp açmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Tahran yönetimi, İKDP ve Komele'yi "terör örgütü" kabul ediyor.

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