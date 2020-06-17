17 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Pençe-Kaplan Operasyonu' paylaşımı

Son dakika haberi... 'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine "Pençe-Kaplan Operasyonu" adıyla başlayan harekatla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan , "Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde ..." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN 'PENÇE-KAPLAN OPERASYONU' PAYLAŞIMI

(MSB), 'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine "Pençe-Kaplan Operasyonu" adıyla yeni bir harekat başlatıldığını, Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandoların hava hücum harekatıyla bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

"AKLIMIZDA MEHMETÇİK, GÖNLÜMÜZDE TÜRKİYE..."

Mehmetçik'in gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar hakkında 'ta sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, paylaştığı videoya şu sözleri ekledi: "Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye..."

İşte Bakan Albayrak'ın paylaştığı o video:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Pençe-Kaplan Operasyonu' paylaşımı | VİDEO HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN 'PENÇE-KAPLAN OPERASYONU' PAYLAŞIMI | VİDEO

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