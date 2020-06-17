17 Haziran 2020, Çarşamba
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Kırşehir'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Sayı 46'ya yükseldi

'de son günlerde artan koronavirus vakaları nedeniyle İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sokağa çıkanlara maske takma zorunluluğu getirildi. Böylece maske takma zorunluluğu getirilen il sayısı 46'ya yükseldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020
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BİR İLDE DAHA YASAKLANDI! SAYI 46 OLDU

'de son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle il merkezinde nüfus yoğunluğunun olduğu cadde ve meydanlarda maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hastalığın kontrolü ve yayılımının engellenmesinde maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasının önemli hale geldiği değerlendirildiğinden, il merkezimizde nüfus hareketliliğinin ve yoğunluğun olduğu; Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı, Belediye Kavşağı, Terme Caddesi, Aşıkpaşa Bulvarı, Türbe Kavşağı, Belediye Kavşağı, Prof. Dr. Mehmet Ali Altın Bulvarı, Atatürk Caddesi, Yenice Şubesi Kavşağı, Cacabey Meydanı, Kentpark'ta, vatandaşların ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarını zorunluluğu getirilmiştir" denildi.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU DİĞER İLLER
ise Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Kestel ve Gürsu ilçeleriyle yasağa katıldı. Bununla birlikte 45 ilde (Adıyaman, Afyonkarahisar... Amasya, , Aydın, Balıkesir, , Batman, Bolu, Burdur, Denizli, , Elâzığ, Eskişehir, Gaziantep... Giresun, Iğdır, , Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, , , Mardin, , , Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak...Tunceli, , , Diyarbakır, Erzurum, , , Şanlıurfa, Bitlis, Yalova) maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış oldu.

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