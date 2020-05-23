Son dakika: İzmir'deki cami provokasyonunda şok detaylar! Emniyet bölgedeki kameraları tek tek inceledi...
Polisin araştırması korsan müzik yayınının organize iş olduğunu ortaya çıkardı. Korsan yayın yapan zanlılar merkezi sistemin bulunduğu camileri biliyormuş. Zanlılar 2 bin camiden merkezi sistem bulunan 4’ünü biliyormuş. Camilerin çevresindeki mobese ve güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, korsan yayının yapıldığı saatlerde şüpheli hareketleri olan kişileri ya da aynı saatlerde o bölgede bulunan araçları şüpheli bulan vatandaşların 155’i arayarak ihbarda bulunmasını istedi. Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın özel haberi...
İzmir polisi iki gün üst üste farklı ilçelerde bulunan camilerin merkezi sistemine müdahale ederek korsan yayın yapan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan detaylı incelemede cami hoparlöründen yapılan korsan müzik yayının organize bir iş olduğunu ortaya koydu. İzmir'de Konak, Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde merkezi sistemin bulunduğu 4 camiden namaz vakitlerinde kentteki 2 bin camiye ezan yayını yapılıyor.
Zanlıların bu camileri bilmesi tesadüf olarak değerlendirilmezken, bu bilgiye nasıl ulaştıkları araştırılıyor. Hangi camilerde merkezi yayın sisteminin bulunduğunu bilen zanlıların korsan yayını yapmak için bu camilerin yakınına gelerek yanlarındaki telsize frekansları elle manuel olarak girdikleri ve mandala bastıktan sonra yanlarındaki ikinci bir elektronik cihazdan müzik yayınını telsiz aracılığıyla cami hoparlörlerine verdikleri anlaşıldı. Camilerin çevresindeki mobese ve güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri korsan yayının yapıldığı saatlerde şüpheli hareketleri olan kişileri ya da aynı saatlerde o bölgede bulunan araçları şüpheli bulan vatandaşların 155'i arayarak ihbarda bulunmasını istedi.
Ayrıca tutuklanan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in ifadesinde, "Videoları kimse bana atmadı. Ben internetten indirip yayınladım" dedi.
İzmir'in birçok ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce iki gündür camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılırken, müzik yayınının yapıldığı o anları sosyal medya hesabında paylaştığı iddia edilen CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de müzik yayınını yapan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. İzmir Müftülüğü ise saldırıların önüne geçebilmek için camilerin merkezi sistemi çalışmasına ara verdiğini duyurdu.
BANU ÖZDEMİR'İN CEP TELEFONU İNCELENDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, 'dini değerleri aşağılama' suçundan tutuklandı. Banu Özdemir'in ifadesinde, "Videoları kimse bana atmadı. Ben internetten indirip yayınladım" dedi. Özdemir'in cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan teknik incelemede ilk belirlemelere göre Özdemir'in ifadesinde bahsettiği gibi görüntüleri internetten indirip sosyal medya hesabında paylaştığı belirlendi.
4 CAMİYİ NASIL BİLİYORLAR?
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ile Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri korsan yayını yapan zanlıların kimliklerini belirlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Polis ekipleri tarafından yürütülen titiz araştırmada korsan yayının organize bir iş olduğu ortaya çıktı. İzmir'de Konak, Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde merkezi sistemin bulunduğu 4 camiden namaz vakitlerinde kentteki 2 bin camiye ezan yayını yapılıyor. Zanlıların bu camileri bilmesi tesadüf olarak değerlendirilmezken, bu bilgiye de nasıl ulaştıkları araştırılıyor.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR
Hangi camilerde merkezi yayın sisteminin bulunduğunu bilen zanlıların korsan yayını yapmak için bu camilerin yakınına gelerek yanlarındaki telsize frekansları elle manuel olarak girdikleri ve mandala bastıktan sonra yanlarındaki ikinci bir elektronik cihazdan müzik yayınını telsiz aracılığıyla cami hoparlörlerine verdikleri anlaşıldı. Korsan yayını ancak profesyonel olarak telsizden anlayan kişilerin yapabileceği belirlendi. Camilerin çevresindeki mobese ve güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri korsan yayının yapıldığı saatlerde şüpheli hareketleri olan kişileri ya da aynı saatlerde o bölgede bulunan araçları şüpheli bulan vatandaşların 155'i arayarak ihbarda bulunmasını istedi.
Ceyhan TORLAK/SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Uçuşlar ne zaman açılacak?
- Bakanlıktan çok önemli duyuru
- Özdil’in kaçak villası bu karar gereği yıkılacak!
- İzmir'deki çirkin provokasyona sert tepki!
- Kurtulmuş'tan net mesaj: Bıçak kemiğe dayandı
- "Bu kumpasın hesabı görülmeli"
- Dünya bunu konuşuyor! Nükleer deneme...
- O avukattan Oda TV’ye kapak gibi sözler!
- İmamoğlu sahiplenmişti! 2 yıl önce yapılmış
- Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?
- Son dakika: THY tarih verdi! Uçuşlar ne zaman açılacak? İç hat ve yurt dışı uçak uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler
- Sıfır otomobil faizleri düştü! Şimdi al ertelemeli öde fırsatı! İşte marka marka Mayıs ayı otomobil kampanyaları
- İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları
- Pandemi destek başvurusu sonuçları sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı
- Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri
- Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Resmi tatil ve bayram tatili mesai olarak sayılır mı?
- Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?
- 30 gündür korona vakası görülmüyordu! O ilimizde yeni vaka alarmı