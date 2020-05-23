Son dakika: İzmir'deki cami provokasyonunda şok detaylar! Emniyet bölgedeki kameraları tek tek inceledi...

İzmir polisi iki gün üst üste farklı ilçelerde bulunan camilerin merkezi sistemine müdahale ederek korsan yayın yapan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan detaylı incelemede cami hoparlöründen yapılan korsan müzik yayının organize bir iş olduğunu ortaya koydu. İzmir'de Konak, Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde merkezi sistemin bulunduğu 4 camiden namaz vakitlerinde kentteki 2 bin camiye ezan yayını yapılıyor.

Zanlıların bu camileri bilmesi tesadüf olarak değerlendirilmezken, bu bilgiye nasıl ulaştıkları araştırılıyor. Hangi camilerde merkezi yayın sisteminin bulunduğunu bilen zanlıların korsan yayını yapmak için bu camilerin yakınına gelerek yanlarındaki telsize frekansları elle manuel olarak girdikleri ve mandala bastıktan sonra yanlarındaki ikinci bir elektronik cihazdan müzik yayınını telsiz aracılığıyla cami hoparlörlerine verdikleri anlaşıldı. Camilerin çevresindeki mobese ve güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri korsan yayının yapıldığı saatlerde şüpheli hareketleri olan kişileri ya da aynı saatlerde o bölgede bulunan araçları şüpheli bulan vatandaşların 155'i arayarak ihbarda bulunmasını istedi.

Ayrıca tutuklanan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in ifadesinde, "Videoları kimse bana atmadı. Ben internetten indirip yayınladım" dedi.

İzmir'in birçok ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce iki gündür camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılırken, müzik yayınının yapıldığı o anları sosyal medya hesabında paylaştığı iddia edilen CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de müzik yayınını yapan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. İzmir Müftülüğü ise saldırıların önüne geçebilmek için camilerin merkezi sistemi çalışmasına ara verdiğini duyurdu.



BANU ÖZDEMİR'İN CEP TELEFONU İNCELENDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, 'dini değerleri aşağılama' suçundan tutuklandı. Banu Özdemir'in ifadesinde, "Videoları kimse bana atmadı. Ben internetten indirip yayınladım" dedi. Özdemir'in cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan teknik incelemede ilk belirlemelere göre Özdemir'in ifadesinde bahsettiği gibi görüntüleri internetten indirip sosyal medya hesabında paylaştığı belirlendi.

4 CAMİYİ NASIL BİLİYORLAR?

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ile Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri korsan yayını yapan zanlıların kimliklerini belirlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Polis ekipleri tarafından yürütülen titiz araştırmada korsan yayının organize bir iş olduğu ortaya çıktı. İzmir'de Konak, Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde merkezi sistemin bulunduğu 4 camiden namaz vakitlerinde kentteki 2 bin camiye ezan yayını yapılıyor. Zanlıların bu camileri bilmesi tesadüf olarak değerlendirilmezken, bu bilgiye de nasıl ulaştıkları araştırılıyor.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Hangi camilerde merkezi yayın sisteminin bulunduğunu bilen zanlıların korsan yayını yapmak için bu camilerin yakınına gelerek yanlarındaki telsize frekansları elle manuel olarak girdikleri ve mandala bastıktan sonra yanlarındaki ikinci bir elektronik cihazdan müzik yayınını telsiz aracılığıyla cami hoparlörlerine verdikleri anlaşıldı. Korsan yayını ancak profesyonel olarak telsizden anlayan kişilerin yapabileceği belirlendi. Camilerin çevresindeki mobese ve güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri korsan yayının yapıldığı saatlerde şüpheli hareketleri olan kişileri ya da aynı saatlerde o bölgede bulunan araçları şüpheli bulan vatandaşların 155'i arayarak ihbarda bulunmasını istedi.

Ceyhan TORLAK/SABAH