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Camide müzik provokasyonunda yeni perde! İzmir'de iki camide Selda Bağcan şarkıları çalındı!
Son dakika haberi... İzmir'deki camide müzik provokasyonu devam ediyor. İzmir İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 Mayıs tarihinde İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınından sonra Borvona ve Bayraklı ilçelerinde de benzer bir provokasyon yapıldığı kaydedildi.