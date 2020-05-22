Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mayıs cuma gününün verilerini resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Twitter hesabından koronavirüs vaka sayısı hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artan test sayısına rağmen YENİ VAKA SAYISI 1.000'İN ALTINDA. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." ifadelerine yer verdi.
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