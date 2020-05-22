22 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri... , koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı , 22 Mayıs cuma gününün verilerini resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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BAKAN KOCA VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

Twitter hesabından hakkında açıklama yapan , "Artan test sayısına rağmen YENİ VAKA SAYISI 1.000'İN ALTINDA. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

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