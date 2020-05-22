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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı Luigi ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde normalleşme ile turizm konuları ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU, Dİ MAİO İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı Luigi ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve İtalyan mevkidaşı Di Maio'nun görüşmesinde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde normalleşme ile turizm konuları ele alındı.

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