CHP'ye yakınlığıyla bilinen medya kuruluşları Van'da saldırıya uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri için şehit diyemedi!
Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberine göre, Van Özalp'ta köye yardım dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan kişilere, terör örgütü PKK mensupları tarafından silahlı saldırı yapıldı, iki kişi şehit oldu. CHP'ye yakınlığıyla bilinen yandaş medyada haberin yer alış biçimi ise hayretler içinde bıraktı. Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, ODA TV ve Halk TV gibi medya kuruluşları haberde ne terör örgütü PKK adını geçirdi ne de hayatını kaybedenlere şehit ifadelerini kullandı.
Van Özalp'ta köye yardım dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan kişilere, terör örgütü PKK mensupları tarafından silahlı saldırı yapıldı. Bu saldırıda sosyal destek grubundan iki kişi şehit oldu. Bu saldırının bazı medyada yer alış biçimi ise hayretler içinde bıraktı. Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, ODA TV ve Halk TV gibi medya kuruluşları başlıkta ve haber içeriğinde ne terör örgütü PKK adını geçirdi ne de hayatını kaybedenlere şehit ifadelerini kullandı.
VEFA DESTEK'E KİMİN SALDIRDIĞI YAZILMADI
Cumhuriyet Gazetesi, "Vefa Sosyal Destek grubu ekibine saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti. Valilikten ilk açıklama" denirken, Sözcü Gazetesi, "Van'da Vefa Destek Grubu'na silahlı saldırı: Bir kişi öldü" diyerek haberi sundu. İçeriğe bakıldığında terör örgütü saldırısı ifadeleri yer almadığı gibi yine şehit kelimesinin kullanılmaması dikkat çekti.
ODA TV VE HALK TV DE "ŞEHİT" DEMEDİ
ODA TV internet sitesi ise "Vefa Destek Grubu'na saldırı" başlığıyla sunduğu haberde şehit ifadesi geçmedi. Ayrıca HALK TV'nin internet sitesi Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na silahlı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti" yazıldı. Haberlerin içeriklerinde ne terör örgütü ifadesi geçti ne de saldırı sonucu hayatını kaybedenlere şehit ifadesi kullanıldı.
Damla Kaya - SABAH
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