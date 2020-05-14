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CHP'ye yakınlığıyla bilinen medya kuruluşları Van'da saldırıya uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri için şehit diyemedi!

Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberine göre, 'ta köye yardım dağıtan  Grubu’ndan kişilere, terör örgütü  mensupları tarafından silahlı saldırı yapıldı, iki kişi şehit oldu. 'ye yakınlığıyla bilinen yandaş medyada haberin yer alış biçimi ise hayretler içinde bıraktı. , , TV ve gibi medya kuruluşları haberde ne terör örgütü PKK adını geçirdi ne de hayatını kaybedenlere şehit ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2020
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CHP'YE YAKINLIĞI İLE BİLİNEN MEDYA KURULUŞLARI VAN'DA SALDIRIYA UĞRAYAN VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU GÖNÜLLÜLERİ İÇİN ŞEHİT DİYEMEDİ!

'ta köye yardım dağıtan Grubu'ndan kişilere, terör örgütü mensupları tarafından silahlı saldırı yapıldı. Bu saldırıda sosyal destek grubundan iki kişi şehit oldu. Bu saldırının bazı medyada yer alış biçimi ise hayretler içinde bıraktı. , , TV ve gibi medya kuruluşları başlıkta ve haber içeriğinde ne terör örgütü PKK adını geçirdi ne de hayatını kaybedenlere şehit ifadelerini kullandı.

VEFA DESTEK'E KİMİN SALDIRDIĞI YAZILMADI

Cumhuriyet Gazetesi, "Vefa Sosyal Destek grubu ekibine saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti. Valilikten ilk açıklama" denirken, Sözcü Gazetesi, "Van'da 'na silahlı saldırı: Bir kişi öldü" diyerek haberi sundu. İçeriğe bakıldığında terör örgütü saldırısı ifadeleri yer almadığı gibi yine şehit kelimesinin kullanılmaması dikkat çekti.

ODA TV VE HALK TV DE "ŞEHİT" DEMEDİ

ODA TV internet sitesi ise "Vefa Destek Grubu'na saldırı" başlığıyla sunduğu haberde şehit ifadesi geçmedi. Ayrıca HALK TV'nin internet sitesi Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na silahlı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti" yazıldı. Haberlerin içeriklerinde ne terör örgütü ifadesi geçti ne de saldırı sonucu hayatını kaybedenlere şehit ifadesi kullanıldı.

Damla Kaya - SABAH

Son dakika: Van'da Vefa Destek Grubu'na hain saldırıyı canlı yayında değerlendirdi: Gözü dönmüş cani ruh hali! |Video SON DAKİKA: VAN'DA VEFA DESTEK GRUBU'NA HAİN SALDIRIYI CANLI YAYINDA DEĞERLENDİRDİ: GÖZÜ DÖNMÜŞ CANİ RUH HALİ! |VİDEO
Van'da Vefa Destek Grubu'na silahlı saldırı: 2 şehit VAN'DA VEFA DESTEK GRUBU'NA SİLAHLI SALDIRI: 2 ŞEHİT

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