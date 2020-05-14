Van'da Vefa Destek Grubu'na silahlı saldırı: 2 şehit
Son dakika haberine göre: Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kişi şehit düştü. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyonun başlatıldığı belirtildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Vefa sosyal destek grubuna yönelik kalleş saldırının ardından ilk açıklamayı yaptı ve sert tepki gösterdi.
Vefa Sosyal Destek grubu kapsamında, karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribilen Mahallesi'ne yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda belediye çalışanı ile bir sivil hayatını kaybetti.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2020 günü pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında 65 HD 084 plakalı araç ile yardım götüren Özalp Belediyesi ekibinin köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır.
2 KİŞİ ŞEHİT DÜŞTÜ
Saldırıyı gerçekleştiren araç olay yerinden kaçmıştır. Saldırıda bir belediye çalışanımız ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaşımız olay yerinde hayatlarını kaybetmiş, araçta bulunan diğer belediye çalışanımız ise saldırıdan yaralı olarak kurtulmuş ve Özalp Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.
OPERASYON BAŞLATILDI
Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.
KALLEŞ SALDIRI SONRASI AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Vefa sosyal destek grubuna yönelik kalleş saldırının ardından ilk açıklamayı yaptı. Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Çelik şu ifadeleri kullandı:
Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor. Van'da PKK'lı teröristlerce #VefaSosyalDestekGrubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kardeşimiz şehit oldu... Allah rahmet eylesin. Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor.
BİR AÇIKLAMA DA İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'NDAN
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da saldırıya sert sözlerle tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Altun şu ifadeleri kullandı:
PKK, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Bu iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. PKK'lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı.
MAHİR ÜNAL'DAN ÇOK SERT SÖZLER: SİZE SEMAPTİ DUYAN, SAVUNAN...
Vefa Sosyal Destek Grubuna düzenlenen alçak saldırıya ilişkin paylaşımda bulunan AK Partili Mahir Ünal çok sert ifadeler kullandı. Ünal, "Size sempati duyan,savunan, yaslanan,destek olan her bir kişi bu caniliğe ortaktır. Sağlık çalışanlarına saldırdınız,hastaneleri,okulları yaktınız,öğretmenlerimizi, masum çocuk,genç ve kadınları katlettiniz. Şimdi ise yardıma koşan insanlara saldırıyorsunuz. Sonunuz yakın." dedi.
SELÇUK BAYRAKTAR: SİZE LANET OLSUN
Saldırıya sessiz kalmayan isimlerden biri de ürettiği İHA'lar ve SİHA'lar ile terör örgütünün kabusu olan T3 Vakfı Mütevellik Heyeti Başkanı ve Bay-Kar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar oldu.
Bayraktar Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
Ekmeğinin peşindeki köylüleri, bebeği, öğretmeni...
Şimdi de Ramazan'da, pandemi sürecinde yaşlılara ve muhtaçlara yardım dağıtan gönüllüleri, #VefaSosyalDestekGrubu üyelerini katleden terör örgütü...
Sana ve destekçilerine lanet olsun... Şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin.
BAKAN ALBAYRAK'TAN HAİN SALDIRIYA TEPKİ
Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırı sonrası ilk açıklamasını yaptı. Soylu, "Ne yaparsanız yapın, yenileceksiniz." dedi.
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