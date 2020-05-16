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Türkiye ve Rusya karşılıklı nakliyede süre sınırlamasının kaldırılmasında anlaştı

Bakanlığı, ile kara yolu taşımacılığında uygulanan bazı süre sınırlamalarının karşılıklı olarak kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
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RUSYA AÇIKLADI: TÜRKİYE İLE ANLAŞTIK

Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Ulaştırma Yevgeniy Ditrih ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun telefonda görüştüğü belirtildi.

ANLAŞMA YAPILDI

Açıklamada, "Taraflar, Rus ve Türk şoförlerin karşılıklı nakliyelerde ülkelerimizde kalma süresindeki kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik karşılıklı atılan adımları olumlu bir şekilde değerlendirdiler. Her iki ülkenin kara yolu nakliye şoförlerinin, Rusya ve üzerinden transit geçişlerine yönelik süre sınırlamalarının da kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldı." ifadeleri kullanıldı.

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