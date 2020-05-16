Türkiye ve Rusya karşılıklı nakliyede süre sınırlamasının kaldırılmasında anlaştı
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye ile kara yolu taşımacılığında uygulanan bazı süre sınırlamalarının karşılıklı olarak kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Rusya Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun telefonda görüştüğü belirtildi.
ANLAŞMA YAPILDI
Açıklamada, "Taraflar, Rus ve Türk şoförlerin karşılıklı nakliyelerde ülkelerimizde kalma süresindeki kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik karşılıklı atılan adımları olumlu bir şekilde değerlendirdiler. Her iki ülkenin kara yolu nakliye şoförlerinin, Rusya ve Türkiye üzerinden transit geçişlerine yönelik süre sınırlamalarının da kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldı." ifadeleri kullanıldı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Yargıtay’dan sürpriz FETÖ kararı
- Al birini vur ötekine! Kaçak villa saltanatı
- Bayram tatili kaç gün olacak?
- Başkan Erdoğan sert tepki: Bedelini ağır ödeyecekler
- Vatandaşlar İBB'ye isyan etti!
- Bir günde 4 bin 310 kişiye korona cezası!
- Sona yaklaşıldı! İsim tabelası konuldu
- EBA TV'de yeni dönem! Bu akşam başlıyor
- Okullar ne zaman açılacak?
- Camiler, kafeler, düğün salonları ne zaman açılacak?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- 3. faz sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım parası ne zaman verilecek?
- MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Haziran'da açılıyor mu? İşte okulların açılma tarihi...
- Emekliye ek ödeme zammı çıktı mı? 361 TL ek ödeme zammı ne oldu? 2020 SSK SGK Bağkur ek ödeme ne zaman?
- Turgut Alp'ten müjdeli haber! Geri dönüyor... Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Kuruluş Osman'a gelecek mi?
- Son dakika: Maskesiz çıkma yasağı olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar?
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti! 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek?
- Sokağa çıkma yasağı olan şehirler hangileri? 16-17-18-19 Mayıs 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller?
- Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
- Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı
- Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi