Yargıtay, FETÖ’nün medya yapılanmasındaki davada 8 sanık hakkındaki cezaları bozdu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanması kapsamında aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 25 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmişti. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen davada 25 sanık yargılanmış, Atilla Taş'ın, 'Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dâhil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, aynı suçtan sanık Murat Aksoy'un da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedilmişti.

HAPİS CEZALARI ALMIŞLARDI

Sanıklar Abdullah Kılıç, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Yakup Çetin ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nu üzerlerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçuna yönelik kastın yoğunluğunu gözeterek ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezalarına çarptıran mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammet Sait Kulaoğlu, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus ve Davut Aydın'ın ise yine üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunun işleniş özellikleri ve suça yönelik kastlarının yoğunluğu gözetilerek ve alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırmıştı.

17 SANIĞIN CEZASINI ONADI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece verilen kararı aynen onamıştı. Dosya itiraz üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti. Yargıtay, FETÖ'nün medya ayağına ilişkin davada temyiz incelemesini tamamladı. Hanım Büşra Erdal, Cuma Ulus, Mutlu Çölgeçen, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Abdullah Kılıç, Cihan Acar, Davut Aydın, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Murat Aksoy ve Ufuk Şanlı'ya verilen 6 yıl 3 ay hapis cezalarını onadı.

Yüksek Mahkeme, şarkıcı Atilla Taş'a 'örgüte yardım'dan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını ise bozdu. Atilla Taş'ın eylemlerinin 'Cumhurbaşkanına hakaret ve Devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama' suçunu oluşturduğunu belirtti.

Kararda, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanıklar Abdullah Kılıç ve Hanım Büşra Erdal hakkında temel ceza belirlenirken örgütsel konumları ve faaliyetlerinin yoğunluğu nazara alınarak alt sınırdan daha fazla uzaklaşılması gerektiği, ancak aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmadığı kaydedildi.

ALTI SANIĞA 'DAHA FAZLA' ARAŞTIRMA

16. Ceza Dairesi, sanıklar Ahmet Memiş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'a 'Terör örgütü üyeliği'nden verilen hapis cezaları daha fazla araştırma yapılması gerekçesiyle bozuldu. Suç vasfında yanılgıya düşüldüğü değerlendirilen kararda, sanıkların eylemlerinin, örgüt üyesi olarak kabul edilmelerine yeterli olmadığı, 'örgüte yardım'dan ceza verilmesi gerektiği belirtildi. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)