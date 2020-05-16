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Başkan Erdoğan'dan sert tepki: PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz |Video

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Giriş: 16.05.2020 16:21
Güncelleme:16.05.2020 16:24
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni'ne video konferansla katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada Vefa Sosyal Destek Gruplarına yönelik saldırılara sert peki göstererek "Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz." dedi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni'ne video konferansla katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada Vefa Sosyal Destek Gruplarına yönelik saldırılara sert peki göstererek "Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Devletin askerine, polisine, vatandaşlarına hizmet için çalışan görevlilerine saldıranlar bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir"

Vefa Sosyal Destek Gruplarına yönelik saldırılardan bahseden Erdoğan şunları kaydetti:

"PKK'nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak milletimize verdiğimiz hizmetlere tahammülü olmayan siyasi uzantılarını da sandıkta Cumhur İttifakı olarak hep birlikte hezimete uğratmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP'liler Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır." şeklinde konuştu.

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