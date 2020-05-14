Son dakika: Van'da Vefa Destek Grubu'na hain saldırıyı canlı yayında değerlendirdi: Gözü dönmüş cani ruh hali! |Video

Son dakika haberi... Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik kalleş saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu. Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyonun başlatıldığı belirtilirken hain saldırıya sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ ile uluslararası strateji uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret, terör örgütünün hain saldırısını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik kalleş saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu. Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyonun başlatıldığı belirtilirken hain saldırıya sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ ile uluslararası strateji uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret, terör örgütünün hain saldırısını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

O açıklamaların satır başları;

GÖZÜ DÖNMÜŞ CANİ RUH HALİ!

Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ;

Uzun süredir yaşamadığımız bir hain saldırıyla yüz yüze kaldık. Saldırının muhatabı sosyal destek vakfı yani vatandaşa insanlara yardım götürmek üzere faaliyet gösteren bir yapı ve terör örgütü acizlikten her zaman olduğu gibi en iyi şeye başvurdu masum suçsuz günahsız insanlara kadına çoluğa çocuğa hedef gözetmeksizin saldırdı. Saldırının henüz daha izleri yeni faillerinin yakalanacağını ümit ediyorum ben soruşturma ve araştırma devam ediyor. Ancak neticede burada dikkat edilmesi gereken husus karşıdaki örgütün ne kadar gözü dönmüş ne kadar cani bir ruh haline sahip olduğu.

TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ BİR SÜREÇ BAŞLAYACAK

Son dönemlerde bu tür alçakça saldırıların sonuna geldik. Artık bu yazın sonunda göreceksiniz kısmet olursa terörden arındırılmış bu tür olayları hiç konuşmadığımız bir süreç başlayacak. Terör belasıyla vermiş olduğumuz çok ciddi mücadeleler var. Şükürler olsun hepsinde de ayrı bölgelerde ayrı destanlar yazılıyor. Artık Kandil dahil örgüt dağılma noktasında.

HANGİ ZİHNİYETTE OLDUĞUNU ORTAYA KOYMUŞTUR

Uluslararası strateji uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret;

Terör örgütlerinin amacı toplumda bir korku salmak insanlara rahatsızlık vermek olumlu giden bir şeyleri engellemeye çalışmak diye değerlendirebiliriz. Bu hain saldırı bunların hangi zihniyette olduğunu nasıl bir amaç taşıdıklarını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Elbette devletimiz gerekli cevabı çok rahat bir şekilde verecektir.