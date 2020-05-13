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Son dakika: Yılmaz Özdil'in kaçak villası yıkılıyor! Ekipler çalışmalara başladı...

Son dakika haberine göre; Muğla'nın ilçesinde 'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı için verilen süre bugün doldu. Aile eklentilerle ilgili herhangi bir çalışma yapmayınca, Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yıkım için sabah villaya geldi, çalışmalar sürüyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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YILMAZ ÖZDİL'İN KAÇAK VİLLASI YIKILIYOR!

'in 'de muhteşem manzaralı villasının kaçak bölümlerinde yıkım başladı. Sabahın erken saatlerinde ekiplerinin de aralarında bulunduğu görevlilier villaya geldi. Şu an villada yıkım çalışmaları devam ediyor.

Yılmaz Özdil'in kaçak villası yıkılıyor! Ekipler çalışmalara başladı... | Video YILMAZ ÖZDİL'İN KAÇAK VİLLASI YIKILIYOR! EKİPLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI... | VİDEO

Olayı başından beri takip eden Gazeteci Mustafa Gündoğ; "Sabah saatlerinde Bodrum Belediyesi ekiplerinin de aralarında bulunduğu bir grup görevli villaya geldi. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Yıkımı gerçekleştirmesi gereken pervole, bodrum katı, jeneratör odası ve müştemilat bulunuyor" dedi.

EKLENTİLERİN SÖKÜMÜNE BAŞLANDI
Muğla'nın ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan ve bugün için yıkım kararı verilen villada sökümü işlemine başlandı. Ekipler, ilk olarak kaçak bölümdeki çatının kiremitlerini kaldırdı. Ekiplerin, kırım yapmadan titiz bir şekilde eklentileri sökmeye çalışmaları dikkati çekti.

İŞTE YIKIMDAN İLK KARELER

Özdil'in kaçak villasında yıkım işlemlerine başlayan belediye ekipleri böyle görüntülendi...





NE OLMUŞTU?
Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi tarafından yapıya Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm- 142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı Özdil ailesi, villaya çevirdi. Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu. Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, teras ve müştemilatın 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti.



Bu gelişmenin ardından villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa, Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, 'Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur' denildi.



Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Belediye de söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi. Ancak tebligata rağmen aileden kimse villaya gelmedi, herhangi bir yıkım işlemi de gerçekleştirilmedi.

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KOMŞULARIN VİLLALARI DA MÜHÜRLENDİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapılan incelemeler sonucu Yılmaz Özdil'in komşularının villalarından bazılarının yapı kayıt belgelerini iptal etti. Bu nedenle belediye ekipleri, bu villaları mühürledi. Belediye ekipleri, villalarda inceleme yaptı, ölçüm yapıp, fotoğraf çekti.

SÜRE DOLDU, YIKIM EKİPLERİ VİLLADA
Özdil ailesine kaçak eklentilerin yıkımı için verilen süre, bugün doldu. Aile yıkımla ilgili herhangi bir çalışma yapmayınca Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu sabah villaya geldi. Dört kamyonet ile villaya gelen yaklaşık 20 kişilik ekip, önce kişisel güvenlik önlemlerini aldı. 'Yıkım ekibi' yazan yeleklerini giyip, baret, maske ve eldiven takan işçiler, daha sonra kazma, balyoz, çekiç, levye ve kürek ile villaya girdi. İşçilerden bir bölümü ise villanın teras bölümüne çıkıp, inceleme yaptı. Ekiplerin, yıkım işlemine başlayacağı bildirildi.

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