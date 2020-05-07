07 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in "2+1 mütevazı bir ev" yalanına belgeli cevap! Kaçak villada spor salonu bile var

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in "2+1 mütevazı bir ev" yalanına belgeli cevap! Kaçak villada spor salonu bile var

Sözcü yazarı 'in kanunlara aykırı olarak kaçak şekilde yapılaşmaya gittiği 'daki lüks villası ile ilgili yapılan incelemenin tüm ayrıntıları ortaya çıktı. Özdil'in skandal örtbas etmek için "2+1 mütevazı bir ev" yalanını öne sürdüğü kaçak villasında spor salonu bile bulunduğu ortaya çıkarken, elektrik-su ve doğalgaz bağlantılarının kesilmesine karar verildi. Ayrıca Özdil hakkında da suç duyurusunda bulunulacak. İşte skandalın detayları...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
ABONE OL
ÖZDİL'İN 2+1 MÜTEVAZI BİR EV YALANINA BELGELİ CEVAP!

Sözcü Yazarı 'in 'daki milyonluk kaçak villasında hukuku hiçe sayarak gerçekleştirdiği usulsüzlükler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede tüm ayrıntılarıyla ortaya çıktı.

inceleme raporuna göre Yılmaz Özdil'e ait ve eşi Hülya Özdil adına kayıtlı villada "Tadilatlı Yapı Ruhsatı", "Yapı Kullanım İzin Belgesi" ve "Onaylı Mimari Projeye" aykırı izinsiz ve kaçak bölümler bulunuyor. Özdil'in İmar Kanununu delik deşik ederek yaptığı kaçak yapılar sebebiyle villanın yapı kayıt belgesi iptal edildi.

Ayrıca elektrik - su ve doğalgaz bağlantılarının kesilmesine karar verildi. Özdil hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Skandalı örtbas etmek için "2+1 mütevazı bir ev" yalanını söyleyen Özdil'in hukuksuz olarak inşa ettiği 310 metrekarelik kaçak villasında spor salonu olarak kullandığı bir bölümün de olduğu belirlendi.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in Bodrum’daki kaçak villası Sabah Drone’u ile havadan görüntüledi SÖZCÜ YAZARI YILMAZ ÖZDİL’İN BODRUM’DAKİ KAÇAK VİLLASI SABAH DRONE’U İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ


İşte Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Özdil'in yalanlarını tek tek çürüten çarpıcı raporunun ayrıntıları:

KAÇAK TERAS
Binanın deniz cephesinde bulunan iki parçalı teras birleştirilerek büyütüldü. İki yan cephede A-E aksı boyunca devam ettirildi. Yapı Kayıt Belgesinde "45,5 metrekare balkon ilavesi" olarak beyan edilen zemin kattaki teras 71.41 metrekare olarak ölçüldü. Ayrıca onaylı mimari projede boyluk olarak gösterilen 3-3 aksı binaya dahil edildi, üst tabliyesi atıldı.



SPOR SALONU YAPTIRMIŞ
Onaylı mimari projede bulunmayan C-E aksı sırasında bodrum kat inşa edildi. Kaçak bodrum katının spor salonu kullanıldığı beyan edildi. Bodrum katın zemin kat inşasından sonra yapılması teknik açıdan mümkün olmadığından mimari projenin bodrum katın varlığına rağmen bu şekilde onaylandığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan müfettiş değerlendirmesi istendi.

PROJE DIŞINA ÇIKTI
Onaylı mimari projede tek katlı, iki bağımsız bölüm olarak gösterilen yapının kullanım amacı ofis olarak belirtildi. Oysa bodrum ve zemin olarak kullanıldığı görüldü. Proje dışına çıkılarak parselin yol cephesinde müştemilat, jeneratör odası ve depo yapıldı. Bu yapıların alındıktan sonra inşa edildiği tespit edildi.

Yılmaz Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı: Kaçak bölümler yıkılacak | Video YILMAZ ÖZDİL'İN VİLLASI İÇİN SAVCILIK DA İNCELEME BAŞLATTI: KAÇAK BÖLÜMLER YIKILACAK | VİDEO



SUÇ DUYURUSU
-Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu tarafından söz konusu izinsiz ve kaçak yapılara ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda villanın yapı kayıt belgesinin İmarı Kanununun ilgili maddeleri gereği ücret iadesi yapılmadan iptaline karar verildi. Komisyon ayrıca TCK'nun 206.maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına, yapının altyapı hizmetlerinden (elektrik-su-doğalgaz) yararlandırılmamasına ve mer-i mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimlerde bulunulmasını kararlaştırdı.

ZAFER ŞAHİN/TAKVİM

Muğla Valiliği, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in villası için müfettiş talep etti MUĞLA VALİLİĞİ, SÖZCÜ YAZARI YILMAZ ÖZDİL'İN VİLLASI İÇİN MÜFETTİŞ TALEP ETTİ
Son dakika: Yılmaz Özdil'in kaçak villası ile ilgili karar çıktı! Çarşamba günü yıkılacak SON DAKİKA: YILMAZ ÖZDİL'İN KAÇAK VİLLASI İLE İLGİLİ KARAR ÇIKTI! ÇARŞAMBA GÜNÜ YIKILACAK
FOX’un algı operatörü İsmail Küçükkaya, Yılmaz Özdil’in kaçak villa haberini gösteren rejiyi fırçaladı FOX’UN ALGI OPERATÖRÜ İSMAİL KÜÇÜKKAYA, YILMAZ ÖZDİL’İN KAÇAK VİLLA HABERİNİ GÖSTEREN REJİYİ FIRÇALADI
Yılmaz Özdil villasını kaçakla büyüttü milyonluk rant sağladı YILMAZ ÖZDİL VİLLASINI KAÇAKLA BÜYÜTTÜ MİLYONLUK RANT SAĞLADI
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in Bodrum’daki kaçak villası SABAH Drone’u ile havadan görüntüledi SÖZCÜ YAZARI YILMAZ ÖZDİL’İN BODRUM’DAKİ KAÇAK VİLLASI SABAH DRONE’U İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasının yıkılacak bölümleri havadan görüntülendi SÖZCÜ YAZARI YILMAZ ÖZDİL'İN KAÇAK VİLLASININ YIKILACAK BÖLÜMLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kaçak villasını ifşa eden Bodrumlu gazeteci Mustafa Gündoğ’dan Yılmaz Özdil’e zor soru: İmar affına neden başvurdunuz KAÇAK VİLLASINI İFŞA EDEN BODRUMLU GAZETECİ MUSTAFA GÜNDOĞ’DAN YILMAZ ÖZDİL’E ZOR SORU: İMAR AFFINA NEDEN BAŞVURDUNUZ
Yılmaz Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı: Kaçak bölümler yıkılacak YILMAZ ÖZDİL'İN VİLLASI İÇİN SAVCILIK DA İNCELEME BAŞLATTI: KAÇAK BÖLÜMLER YIKILACAK
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki kaçak villası yıkılacak SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI YILMAZ ÖZDİL'İN BODRUM'DAKİ KAÇAK VİLLASI YIKILACAK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA