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FOX’un algı operatörü İsmail Küçükkaya, Yılmaz Özdil’in kaçak villa haberini gösteren rejiyi fırçaladı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villası için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı da inceleme başlattı. Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen villanın kaçak olarak yapılan bölümlerinin 15 gün içinde yıkılacağı belirtildi.
Tüm Türkiye Yılmaz Özdil'in kaçak villası ile ilgili yaşanan skandalı konuşurken sol medya ve Sözcü sessizliğe büründü. Kaçak villayı ve hukuksuzluğu görmezden geldiler.
GAZETELERİ OKUYORDU
Ancak bu sabah algı operasyonlarıyla bilinen FOX'da ilginç bir olay yaşandı. İsmail Küçükkaya, gazete manşetlerini okurken sıra Yeni Asır'a geldiğinde o görüntüler ortaya çıktı.
REJİYE SİNİRLENDİ
İsmail Küçükkaya sabah programında Yeni Asır'dan 'Bodruma akın ettiler' haberini okurken reji 'Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villaya 15 gün süre' haberini zoomlayınca Küçükkaya sinirlendi.
FIRÇA ATTI
İsmail Küçükkaya "Yukarı arkadaşlar yukarı, çünkü ben o haberi okuyorum." diyerek rejiyi fırçaladı.
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