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Yılmaz Özdil'in kaçak villası yıkılıyor! Ekiplerin çalışması havadan görüntülendi... | VİDEO

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13.05.2020
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı için verilen süre bugün doldu. Aile eklentilerle ilgili herhangi bir çalışma yapmayınca, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yıkım için sabah villaya geldi. Ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.
Yılmaz Özdil'in kaçak villası yıkılıyor!
Yılmaz Özdil'in kaçak villası yıkılıyor!
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Yılmaz Özdil'in kaçak villası yıkılıyor!
Yılmaz Özdil'in kaçak villası yıkılıyor!
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