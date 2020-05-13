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İYİ Parti ile HDP arasında kriz büyüyor! Meclis'teki o görüntüler sosyal medyayı salladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyorum” diyerek terör örgütü PKK’nın uzantısı olduğunu belirtmişti. HDP ise Sırrı Süreyya Önder kanalı ile cevap vermişti. Tartışmalar sürerken  HDP’li Fatma Kurtalan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki genel kurulda, İYİ Parti’ye yönelik söylediği sözlere ilişkin video sosyal medyada tıklanma rekoru kırıyor. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...

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Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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MECLİS'TEKİ O GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI SALLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyerek terör örgütü PKK'nın uzantısın olduğunu belirtmişti. HDP'li Sırrı Süreyya Önder ise bir programda İYİ Partililerin kendilerine aracı gönderdiğini söylemiş, 'Kiminle çalışalım, nasıl çalışalım, şunu nasıl yapalım?" diye fikrimizi merak eden. Bir siyasal parti bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kastediyorum" diyerek akıl hocalığı yaptıklarını itiraf etmişti.

İYİ Parti ile HDP arasında kriz büyüyor! HDP’li Fatma Kurtalan’ın sözleri sosyal medyayı salladı | Video İYİ PARTİ İLE HDP ARASINDA KRİZ BÜYÜYOR! HDP’Lİ FATMA KURTALAN’IN SÖZLERİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI | VİDEO

İYİ Parti'nin 'Görüşmedik', HDP'nin ise 'Görüştük' tartışmaları sürerken geçen yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) genel kurulda, HDP ve İYİ Parti arasında yaşanan gerginlik hatırlandı.

O VİDEO BİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN PAYLAŞILDI
HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın meclis kürsünden İYİ Parti'ye yüklendiği bir video ise sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Sözkonusu kayıtta HDP'li Kurtulan, "İYİ Parti size söylüyorum. Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifakın, size rağmen HDP ve PKK'ye içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla koltuklar da oturacaksınız. En köşede oturuyorsunuz, bakın aritmetiğe bakın! Zar zor şu kapıdan içeri girdiniz. Böylesi bir partiye 'Haddinizi bilin, şunu deyin, bunu deyin' diyemezsiniz. Siz haddinizi bileceksiniz!"diyor.

DAMLA KAYA/SABAH

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