AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı A Haber'de konuştu! Darbeden medet uman çevreler kimler?

A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, gündemi değerlendirdi. Darbe tehditleri ve koronavirüs salgınından nemalanmak isteyenler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Özşavlı, HDP'nin ortamı neden germeye çalıştığını da yorumladı.

CHP'nin darbe çığırtkanlığını A Haber ekranlarında değerlendiren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, HDP'nin ortamı germe çalışmalarını da eleştirdi.

"KULLANILIP ATILMIŞ HİSSEDEN BİR HDP VAR"

A Haber canlı yayınında konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, "Kendini kullanılıp bir kenara atılmış hisseden bir DHP var. Bir diğer tarafta da HDP'nin çok iyi anlaştığı CHP var. AK Parti'ye karşı birlikte mücadele ettiler. İttifak dediğimi şey, aynı ülküye, aynı amaca, aynı hedefe ortak duyguya sahip olanların oluşturduğu birliktir. Milliyetçi, ulusalcı geçinen CHP ile ayrılıkçı PKK güdümünde olan bir HDP nasıl geçinir? Tek hedef noktaları Erdoğan düşmanlığıydı." şeklinde konuştu.