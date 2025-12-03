CANLI | ZTK’da Trabzonspor Van Spor FK’yı ağırlıyor!

Fotoğraf-AA Arşiv

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu karşılaşmaları A Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Bu turda tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmalar sonunda kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak.