CANLI | ZTK’da Trabzonspor Van Spor FK’yı ağırlıyor!

Giriş: 03.12.2025 19:31 Güncelleme: 03.12.2025 19:53
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında evinde İmaj Altyapı Vanspor ile karşı karşıya geliyor. ATV ve A Spor'dan yayınlanacak karşılaşmada Fatih Tekke'nin kadrosu netleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, sezonun en merakla takip edilen karşılaşmalarını sahneye taşıyor. Süper Lig'den alt liglere uzanan birçok takım, tek maçlık eleme sistemiyle tur atlama mücadelesi veriyor.

Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

TEKKE'NİN İLK 11'İ:

Trabzonspor XI: Onuralp, Bouchouari, Ozan Tufan, Sikan, Mustafa, Serdar Saatçi, Ouali, Batagov, Cihan Çanak, Olaigbe, Arif Boşluk

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu karşılaşmaları A Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Bu turda tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmalar sonunda kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak.

