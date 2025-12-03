Okula başlama yaşı değişiyor mu? MEB harekete geçti | Uzman isim A Haber'de yorumladı
MEB ilkokula başlama yaşını yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni uygulamayla sınıflardaki yaş farkını azaltarak akran zorbalığının önüne geçmek amaçlanıyor. Eğitim Uzmanı Derya Kargılı, A Haber’de yaptığı değerlendirmede yaş farkının gelişimsel uyumu bozduğunu, akran zorbalığını artırdığını ve erken başlayan çocukların öz bakım becerilerinde zorlandığını söyledi. İşte detaylar...
MEB, ilkokula başlama yaşına ilişkin yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Amaç, sınıflardaki yaş farkını azaltarak akran zorbalığının önüne geçmek.
ZORUNLU BAŞLAMA 72 AY
Şu anda eylül sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula başlayabiliyor. Zorunlu başlama yaşı ise 72 ay olarak uygulanıyor.
Mevcut uygulamada veliler, 66-68 aylık çocukları için erken başvuru yapabiliyor. Ayrıca 69, 70 ve 71 aylık çocukların okula başlama süreci, veli dilekçesiyle bir yıl ertelenebiliyor.
1 YAŞI AŞAN FARK OLUŞUYOR
Bu durumda mümkün olan en küçük ve en büyük yaşta ilkokula başlayan çocuklar arasında bir yaşı aşan yaş farkı oluşuyor. Aynı sınıftaki çocuklar arasındaki bu fark akademik uyumdan sosyal gelişime kadar pek çok konuda sorun yaratabiliyor. Bakanlık, işte bu durumu düzeltmek için çalışma başlattı.
Edinilen bilgilere göre, ilkokula başlama yaşının 69 yaştan 72 aya çıkarılması gündemde. Velilere tanımlanan esneklikte de düzenleme yapılacak. Veliler dilekçe vererek okula başlama yaşını 3 ay daha erken ya da 3 ay daha geç yapacak.
ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ YAŞ FARKI 6 AYA DÜŞECEK
Bu sayede sınıftaki en küçük öğrencinin 69 ay, en büyük öğrencinin ise 75 aylık olması sağlanacak. Öğrenciler arasında bir yaşı aşan fark, 6 aya düşürülecek.
UZMAN İSİM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokula başlama yaşıyla ilgili yeni bir çalışma yürüttüğü gündeme geldi. Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Eğitim Uzmanı Derya Kargılı, mevcut sistemde 66 aylık çocukların okula başlayabildiğini ancak planlanan düzenleme ile bu sınırın yeniden 72 aya çekilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Kargılı, A Haber muhabiri Esra Akyürek'e yaptığı açıklamalarda, yaş farkının gelişimsel süreçlere etkisi, akran zorbalığı ve okul olgunluk testlerine dair önemli detaylar paylaştı.
GELİŞİMSEL FARKLAR VE SINIF İÇİ DENGE
Eğitim Uzmanı Kargılı, Eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların, veli isteğiyle daha da erken yaşta okula başlayabildiğini hatırlattı. Ancak 66-69 aylık çocuklar ile 72 aylık çocuklar arasında ciddi bir ay farkı olduğunu vurgulayan Kargılı, bu durumun sınıf içinde homojen bir dağılımı engellediğini ifade etti.
Kargılı, aradaki farkı şu örnekle açıkladı: "14 aylık bir bebekle yeni doğmuş bir bebeğin gelişimi nasıl aynı sürmüyorsa, çocuklar arasındaki bu yaş farkı da gelişimlerini olumsuz etkileyebiliyor."
AKRAN ZORBALIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Okullarda en sık karşılaşılan sorunlardan birinin akran zorbalığı olduğunu belirten Kargılı, yaş farkının bu duruma zemin hazırladığına dikkat çekti. Sınıf arkadaşlarından yaşça ve fiziksel olarak daha küçük olan öğrencilerin, diğer çocuklar tarafından "Sen küçüksün", "Sen yapamıyorsun" gibi ifadelerle dışlanabildiğini söyledi.
ÖZ BAKIM BECERİLERİ VE ÖDEV SÜRECİ
İlkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerden tuvalet ihtiyacını giderme ve kişisel bakım gibi öz bakım becerilerinin beklendiğini aktaran Kargılı, erken yaşta başlayan çocukların bu konuda yetersiz kalabildiğini ifade etti. Ayrıca akademik süreçte de zorluklar yaşandığını belirten uzman, küçük yaştaki çocukların ödev yaparken zorlandığını ve süreçte ağlama krizlerinin yaşanabildiğini dile getirdi. Kargılı, çocukların okula başlarken motive olmasının önemine vurgu yaparak, 72 ay uygulamasının daha sağlıklı bir başlangıç olacağını savundu.
ERKEN BAŞLAMA İSTEYENLERE "OKUL OLGUNLUK TESTİ"
Bakanlığın çalışmasında, 72 aydan küçük ancak gelişimi önden giden çocuklar için de bir formül üzerinde durulduğu belirtildi. Derya Kargılı, "72 eksi 3" veya "72 eksi 2" gibi bir sistemin düşünüldüğünü; bu kapsamda 69 veya 70 aylık çocuklara "okul olgunluk testi" yapılabileceğini açıkladı.
Kargılı, eğitimciler tarafından yapılacak bu test sonucunda çocuğun okula uygunluğunun tespit edilmesi halinde, yaş sınırına takılmadan kaydının yapılabileceğini, böylece sürecin uzman kontrolünde ilerleyeceğini ifade etti.
