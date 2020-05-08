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İngiliz medyası Türkiye’den İngiltere’ye gönderilen koruyucu giysilere dair yanıltıcı haberini düzeltti

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, İngiliz medyasında yer alan, "'den 'ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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İNGİLİZ MEDYASI TÜRKİYE’DEN İNGİLTERE’YE GÖNDERİLEN KORUYUCU GİYSİLERE DAİR YANILTICI HABERİNİ DÜZELTTİ

İngiliz medyasında yer alan, "'den 'ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik haberle ilgili , düzeltme yayınladı.

resmi sosyal medya hesabından paylaştığı basın açıklamasını şu ifadelerle yayınladı: "CNN International, Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen koruyucu giysilere dair paylaştığı haberle ilgili düzeltme yayımladı."

Basın açıklamasında ise;

"İngiliz medyasında yer alan, "Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik haberler üzerine aşağıdaki açıklamaya lüzum görülmüştür.

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti, 7 Nisan tarihinde Birleşik Krallık'a 100.000 adet tulum, 100.000 cerrahi maske ve 50.000 adet N95 maske hibe etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin hibe ettiği ve yine devamında tedarik ettiği ürünlerin tamamına ait CE ve ISO sertifikaları İngiliz tarafına önceden ibraz edilmiştir. Tüm bu ürünler, kamusal sağlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten National Health Services (NHS)'in onayının ardından İngiltere'ye gönderilmiştir.

Yukarıda anılan haberler üzerine İngiliz makamlarıyla temasa geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafına gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak teyit edilerek tarafımıza bildirilmiştir.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığımız üzerinden de resmi yazı ile İngiltere'nin ilgili makamlarından duruma ait açıklama ve bilgi talep edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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