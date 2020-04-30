İBB zabıta memurları kağıt toplayan çocuğu darbetmişti! AK Partili Aydoğan Ahıakın: CHP zihniyeti çocuklardan ne istiyor?
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Minibüs Caddesi'nde kağıt toplayan çocuğa İBB zabıta memurları müdahalede bulunmuştu. Yaşanan olaya tepki gösteren AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı avukat Aydoğan Ahıakın, "Sorumlular hakkında Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işlem, açıklama ve soruşturma yapılmasını bekliyoruz..."dedi. Ahıakın, "CHP zihniyeti çocuklardan ne istiyor?" diyerek tepki gösterdi.
AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı avukat Aydoğan Ahıakın, Kadıköy ilçesi Minibüs Caddesi'nde kağıt toplayan çocuğa zabıta memurlarının müdahalede bulunması ve zabıta ekip otosuna zorla bindirerek götürülmesine tepki gösterdi.
Aydoğan Ahıakın, "CHP zihniyeti çocuklardan ne istiyor? Kadıköy'de Minibüs Caddesi'nde, ana arterde 5 zabıta kağıt toplayan bir çocuğu darp ediyor, çocuk gözyaşlarına boğuluyor. Sorumlular hakkında Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işlem, açıklama ve soruşturma yapılmasını bekliyoruz..." ifadelerini kullandı.
Aydoğan Ahıakın, "Çocuğun yürek dağlayan gözyaşları. Ekrem İmamoğlu, zabıtalarına, bu şekilde çocuklara sert müdahale talimatı mı veriyor?" diye sordu.
KAĞIT TOPLAYICISINA SERT MÜDAHALE
Zabıta memurları; Kadıköy ilçesi Minibüs Caddesi'nde kağıt toplayan çocuğa müdahalede bulunmuştu. 5 zabıta memurunun, çocuğu kağıtların içinde bulunduğu büyük çuvalın yanından uzaklaştırmak için sert müdahalede bulunması dikkat çekti.
Zabıta memurları, kağıt toplayıcısını karga tulumba zabıta ekip otosuna bindirdi. 3 zabıta memurunun araçtan inmeye çalışmak isteyen çocuğu güçlükle aracın içine yeniden bindirdi.
İki aracın kağıt toplayıcısı aldıktan sonra hareket ettiği görüldü. Zabıta memurunun, kağıtların bulunduğu çuvalı çocuğa müdahale ettikleri yerde bıraktığı görüldü.
Zabıta memurlarının ellerinde eldiven ve maske kullanırken; maske kullanmayan çocuğa müdahalesi tepki topladı. Söz konusu olayın 28 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştiği öğrenildi.
KENAN KIRAN / SABAH
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