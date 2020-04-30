Son dakika: Muğla Marmaris'te korkutan deprem! 30 Nisan son depremler
Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Ula ilçesi sınırında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En çok Marmaris'te hissedilen deprem saat 13.09'da yerin 7.01 kilometre altında gerçekleşti. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İşte, 30 Nissan tarihli son depremler listesi...
Son dakika... Afet ve Acl Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Ula ilçesi ile Marmaris ilçesinin sınırına yakın bölgede gerçekleşti.
Saat 13.09'da yerin 7.01 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.04.30 13:15:52 37.0073 28.5195 8.7 -.- 2.5 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2020.04.30 13:09:45 37.0098 28.5367 1.1 -.- 4.5 4.4 CORUS-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2020.04.30 13:09:45)
2020.04.30 12:54:46 38.3735 39.1773 4.8 -.- 0.7 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.30 12:53:26 38.0550 32.3542 0.0 -.- 1.4 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2020.04.30 12:14:35 38.3832 39.1822 2.8 -.- 0.6 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.30 12:05:31 37.1883 28.2455 0.0 -.- 2.0 -.- DAGDIBI-(MUGLA) İlksel
2020.04.30 12:05:15 38.7980 27.0585 5.7 -.- 2.0 -.- UZUNHASANLAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2020.04.30 11:51:03 38.4420 39.2320 6.3 -.- 2.9 2.7 KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.30 11:49:28 38.4243 39.2245 16.5 -.- 1.7 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.30 11:45:34 38.4370 39.1997 3.1 -.- 4.3 4.3 YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.30 11:16:32 38.2552 39.2795 2.7 -.- 0.4 -.- GUNEYDERE-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2020.04.30 11:15:07 38.3920 39.3103 9.5 -.- 0.1 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.30 10:59:16 39.0035 26.7373 7.0 -.- 2.6 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) REVIZE01 (2020.04.30 10:59:16)
2020.04.30 10:49:28 39.0933 27.8128 1.9 -.- 2.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.30 10:37:09 38.3082 38.9630 5.4 -.- 2.7 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.04.30 10:30:50 38.1288 28.2675 16.6 -.- 1.0 -.- KURUDERE-BEYDAG (IZMIR) İlksel
2020.04.30 10:15:10 38.3538 39.1227 5.4 -.- 2.4 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.30 09:53:35 37.4292 38.7205 7.3 -.- 1.9 -.- HUYUKLU-(SANLIURFA) İlksel
2020.04.30 09:38:16 37.6928 27.4072 5.2 -.- 1.4 -.- YENIDOGAN-SOKE (AYDIN) REVIZE01 (2020.04.30 09:38:18)
2020.04.30 09:35:38 37.7200 27.3785 5.0 -.- 1.5 -.- YENIDOGAN-SOKE (AYDIN) İlksel
2020.04.30 09:21:03 38.2940 38.9137 16.6 -.- 2.2 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.30 09:08:26 36.8768 27.9562 5.0 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.30 09:03:35 41.4118 42.0515 16.4 -.- 2.6 -.- MADEN-SAVSAT (ARTVIN) İlksel
2020.04.30 07:43:15 40.1722 31.9792 20.8 -.- 2.0 -.- ACISU-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2020.04.30 05:59:38 41.2430 29.3477 14.4 -.- 1.8 -.- KURNA-SILE (ISTANBUL) İlksel
2020.04.30 04:40:57 39.2687 29.1948 5.2 -.- 1.9 -.- HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2020.04.30 03:12:16 36.8568 27.3177 9.6 -.- 1.3 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- "Özgür Özel siyasetin maskarasıdır"
- İletişim Başkanı Altun'un evini ifşa etmişlerdi! Kaftancıoğlu için hesap vakti
- ABD'den Türkiye'ye bir teşekkür daha
- 65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi?
- Fatih Portakal'a büyük şok! 3 yıl hapsi istendi
- Merdan Yanardağ yalan haberi itiraf etti!
- Türkiye'de il il vaka sayısı kaç oldu?
- "CHP zihniyeti çocuklardan ne istiyor?"
- Başkan Erdoğan'dan kutlama mesajı
- CHP yine darbe imasında bulundu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Muğla Marmaris'te korkutan deprem! 30 Nisan son depremler
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? 30 Nisan corona virüsünden kaç kişi öldü?
- 65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Son dakika: Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? e-Devlet şehir dışı çıkış izin belgesi nasıl alınır?
- Bakan Selçuk son dakika duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı?
- Kawasaki hastalığı nedir? Koronavirüsle kawasaki hastalığının ilişkisi var mı? Kawasaki hastalığı belirtileri neler?
- Dolar son dakika: 30 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları alış-satış fiyatı
- pa.edu.tr: 26. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 POMEM yedek aday sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Altın fiyatları hareketli! 30 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar
- Bakan Fahrettin Koca açıkladı! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
- Son dakika: Artvin'de deprem mi oldu? 29 Nisan AFAD, Kandilli son depremler listesi
- Son dakika: Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında, nereli?