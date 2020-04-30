Son dakika: Muğla Marmaris'te korkutan deprem! 30 Nisan son depremler

Son dakika... Afet ve Acl Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Ula ilçesi ile Marmaris ilçesinin sınırına yakın bölgede gerçekleşti.

Saat 13.09'da yerin 7.01 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.04.30 13:15:52 37.0073 28.5195 8.7 -.- 2.5 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel

2020.04.30 13:09:45 37.0098 28.5367 1.1 -.- 4.5 4.4 CORUS-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2020.04.30 13:09:45)

2020.04.30 12:54:46 38.3735 39.1773 4.8 -.- 0.7 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.30 12:53:26 38.0550 32.3542 0.0 -.- 1.4 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2020.04.30 12:14:35 38.3832 39.1822 2.8 -.- 0.6 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.30 12:05:31 37.1883 28.2455 0.0 -.- 2.0 -.- DAGDIBI-(MUGLA) İlksel

2020.04.30 12:05:15 38.7980 27.0585 5.7 -.- 2.0 -.- UZUNHASANLAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2020.04.30 11:51:03 38.4420 39.2320 6.3 -.- 2.9 2.7 KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.30 11:49:28 38.4243 39.2245 16.5 -.- 1.7 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.30 11:45:34 38.4370 39.1997 3.1 -.- 4.3 4.3 YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.30 11:16:32 38.2552 39.2795 2.7 -.- 0.4 -.- GUNEYDERE-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2020.04.30 11:15:07 38.3920 39.3103 9.5 -.- 0.1 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.30 10:59:16 39.0035 26.7373 7.0 -.- 2.6 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) REVIZE01 (2020.04.30 10:59:16)

2020.04.30 10:49:28 39.0933 27.8128 1.9 -.- 2.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.04.30 10:37:09 38.3082 38.9630 5.4 -.- 2.7 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.04.30 10:30:50 38.1288 28.2675 16.6 -.- 1.0 -.- KURUDERE-BEYDAG (IZMIR) İlksel

2020.04.30 10:15:10 38.3538 39.1227 5.4 -.- 2.4 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.30 09:53:35 37.4292 38.7205 7.3 -.- 1.9 -.- HUYUKLU-(SANLIURFA) İlksel

2020.04.30 09:38:16 37.6928 27.4072 5.2 -.- 1.4 -.- YENIDOGAN-SOKE (AYDIN) REVIZE01 (2020.04.30 09:38:18)

2020.04.30 09:35:38 37.7200 27.3785 5.0 -.- 1.5 -.- YENIDOGAN-SOKE (AYDIN) İlksel

2020.04.30 09:21:03 38.2940 38.9137 16.6 -.- 2.2 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.04.30 09:08:26 36.8768 27.9562 5.0 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.04.30 09:03:35 41.4118 42.0515 16.4 -.- 2.6 -.- MADEN-SAVSAT (ARTVIN) İlksel

2020.04.30 07:43:15 40.1722 31.9792 20.8 -.- 2.0 -.- ACISU-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2020.04.30 05:59:38 41.2430 29.3477 14.4 -.- 1.8 -.- KURNA-SILE (ISTANBUL) İlksel

2020.04.30 04:40:57 39.2687 29.1948 5.2 -.- 1.9 -.- HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

2020.04.30 03:12:16 36.8568 27.3177 9.6 -.- 1.3 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel