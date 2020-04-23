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Son dakika: CHP'li Canan Kaftancıoğlu soruşturma şoku! İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması için talimat vermişti

Son dakika haberine göre İletişim Başkanı 'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturmanın genişletildiği öğrenildi. , Altun’un evinin fotoğraflarını çekerken koruma polisleri tarafından tespit edilen Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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CHP'Lİ KAFTANCIOĞLU'NA SORUŞTURMA ŞOKU!

Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü, elde edilecek delilere göre yeniden değerlendirileceği kaydedildi. İletişim Başkanı 'un Avukatı Sezgin Tunç'un, İl Başkanı hakkında "suçu ve suçluyu övme, suça teşvik" iddialarıyla yaptığı suç duyurusu üzerine de yeni bir soruşturma başlattığı öğrenildi.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu soruşturma şoku! İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması için talimat vermişti | Video CHP'Lİ CANAN KAFTANCIOĞLU SORUŞTURMA ŞOKU! İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'UN EVİNİN FOTOĞRAFLANMASI İÇİN TALİMAT VERMİŞTİ | VİDEO

İFADESİNDE GİZLİCE FOTOĞRAFLAR ÇEKTİĞİNİ KABUL ETTİ
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflarını çektiğini Anadolu Başsavcılığı'nın talimatıyla alınan ifadesinde kabul etti. Özçağdaş "İnşaat var mı yok mu" diye fotoğraf çektim" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan CHP'li Suat Özçağdaş'a talimat Canan Kaftancıoğlu’ndan! | Video İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'UN EVİNİ FOTOĞRAFLAYAN CHP'Lİ SUAT ÖZÇAĞDAŞ'A TALİMAT CANAN KAFTANCIOĞLU’NDAN! | VİDEO


CANAN KAFTANCIOĞLU HAKKINDA SUÇA AZMETTİRME SORUŞTURMASI
Öte yandan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dün twitter hesabından bir açıklama yaparak, Özçağdaş'a partisinin talimat verdiğini belirtti. Bunun üzerine Fahrettin Altun'un avukatının Kaftancıoğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme, suça teşvik" iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattı.

Olay İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne bir araçla giden Özçağdaş'ın, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmesiyle başladı. Polislerin uyarısı üzerine Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Özçağdaş'ın koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

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