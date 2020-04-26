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Kemal Kılıçdaroğlu ile Canan Kaftancıoğlu birbirlerini böyle yalanladılar

Üsküdar İlçe Başkanı 'ın İletişim Başkanı 'un evini fotoğraflamı, ise talimatı partisinin verdiğini açıklamıştı. Sabah'tan 'ın haberine göre; gündeme bomba gibi düşen skandalın ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı ise Kaftancıoğlu’nun zıttı açıklamalarda bulunarak, “Bizim ilçe başkanımız oradan geçiyor aslında, özel bir fotoğraf çekme yok” ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun farklı açıklamalarda bulunması “Hanginiz yalancısınız?” dedirtti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2020
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KILIÇDAROĞLU İLE KAFTANCIOĞLU BİRBİRLERİNİ BÖYLE YALANLADILAR

Genel Başkanı Kemal sosyal medya üzerinden kendisiyle yapılan bir röportajda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'un evinin CHP'liler tarafından fotoğraflamak suretiyle taciz edilmesi ile ilgili konuştu.

Kılıçdaroğlu Üsküdar İlçe Başkanının Altun'un Kuzguncuk'ta bulunan evinin olduğu bölgeye bilinçli şekilde gitmediğini hatta fotoğraf çekmediğini ileri sürdü. Kılıçdaroğlu CHP ilçe başkanının geçerken olay yerine uğradığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu birbirini yalanladı! KILIÇDAROĞLU VE KAFTANCIOĞLU BİRBİRİNİ YALANLADI!

Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bizim ilçe belediye başkanımız oradan geçiyor aslında. Özel bir fotoğraf çekme özel bir şey yapma yok öyle bir şey. Ama dediğim gibi suçlamak için bu yapılıyor. Zaten kendisi Üsküdar'da oturuyor. Öyle bir takipçilik için değil, nedir ne değildir bakmak istemiş oraya yoksa öyle fotoğraf çekilmesi değil."

Sabah'tan 'ın haberine göre; Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması bizzat CHP'li yöneticilerin daha önceki açıklamalarıyla yalanlanıyor.

CHP ilçe başkanı iki partili ile olay yerine gittiklerini fotoğraf çekip CHP il başkanı 'na gönderdiğini hatta yeniden gideceğini belirtmişti. Özçağdaş, bilinçli gittiğini itiraf etmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ilçe başkanının talimatları doğrultusunda Altun'un evine gittiğini açıklamıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Canan Kaftancıoğlu'nun bu açıklamaları sebebiyle hakkında soruşturma başlatmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun bütün bu açıklamalara rağmen neden bu ifadeleri kullandığı anlaşılamadı.

(NAZİF KARAMAN-SABAH)

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