CHP'li Canan Kaftancıoğlu polisleri şehit eden MLKP terör örgütü kurucularından Hasan Ocak’ı “Komutan” diye övmüş!

SATILMIŞ CAN SİLAHLI SALDIRI SONUCU ŞEHİT EDİLDİ

MLKP örgütü semtler sorumlusu İnan Ulaş Gezici'nin ise 19 Mayıs 1998'de Esenler Karabayır Mahallesi'nde Can Stüdyo adlı fotoğraf stüdyosunu işleten MHP'li Satılmış Can'ın silahlı saldırı sonucu şehid edilmesi, 11 Mart 1998'de Gazi Mahallesi'nde görevli polis otosuna ateş açılması ve bir başkomserin yaralanması, Bağcılar'da polis otosunun taranması, Kadıköy'de 1996'da çıkan olayların provoke edilmesi, 1996'da Sultanbeyli'de kaymakamlık ve MHP binasına saldırı eylemi dahil birçok korsan gösteriye katıldığı belirtildi.