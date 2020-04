Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüste vaka sayısı açıklaması

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Toplam test sayısının 141 bin 716'ya çıktığını açıklayan Bakan Koca, 24 saat içinde 69 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Toplam vaka sayı 20 bin 921'e çıkarken, toplam can kaybı ise 425'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları;

Koronavirüsle mücadelemizde bilinç biraz daha gelişti. Coronanın ne kadar kısa sürede yayıldığını önceki konuşmamızda anlatmıştım. Sağlıklı görünen bir kişi en az 30 kişiye bulaştırmıştı. Bu kişiye virüs taşıyan diyelim. Virüsü en başta taşıdığını kendisi de bilmiyordu. Yanındaki ailesine bulaştırdı. Gittiği hastanedeki muhasebeciye bulaştırdı. Odasındaki temizlik görevlisine bulaştırdı. Temizlik görevlisi ve muhasebeci hayatını kaybetti. İş yerindeki arkadaşına bulaştırdı. O da ailesindeki 5 kişiye bulaştırdı. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum.



Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Şüpheli görülüp karantinaya alınmadan öncede işlerini sürdürüyorlardı. Arkadaşlarıyla buluşuyor kalabalık ortamlara giriyorlardı. Tespit edilmemiş başka hastalar gerçeğini ilave edin. Yayılımın ne kadar kolay olduğunu hatırlayın. Virüsün yayılım zincirini kıracak, kendimizi izole edeceğiz. Büyüklerimi uyarıyorum evden çıkmayın. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığını bilemezsiniz.

YENİ KARARLARI CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK

Virüs kişiden kişiye umulmadık hızla yayılıyor. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz. Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığınızı bilemezsiniz.

Bilim Kurulu olarak yeni kararlar aldık ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk. Kendisi gerekli açıklamalarda bulunacaktır. Sıkı tedbirleri Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak.

BAKAN KOCA VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Test sayısı 141 bin 716. 2 bin 786 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayımız 20 bin 921'e çıktı. Bugün kaybettiğimiz 69 vakamız ile toplam can kayıbımız 425'e ulaştı.

25 ilde can kaybımız bulunmuyor. 56 ilde malasef can kayıpları yaşandı. İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var. En yüksek can kaybımızın yaşandığı şehir 210 ile İstanbul.

Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya'dır. 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkeklerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksel olduğunu söylemek istiyorum. Gençlerim hastalığı ya hissetmemekte yada hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim.

60 yaş üzeri vatandaşlarımızın izole olması gerektiğini görüyoruz.

Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 64,4'ü, hayatını kaybedenlerin de yüzde 78,8'i 60 yaş üstü vakalar.Detaylar gelecek...

Sosyal izolasyon konusunda çağrılara rağmen istediğimiz seviyelere gelinmedi. Daha sıkı ulaşım tedbirlerine ihtiyaç var. Hepimizin akılda tutması gereken 3 kelime, temas, mesafe, izolasyon...

MASKE NERELERDE KESİNLİKLE TAKILMALI?

Gençlerle de dahil olmak üzere hastalık belirtisi olan herkesin maske takması gerektiğini söyledik. Vaka sayısı artarken, kalabalık ortamlarda pazar, market, çalışma ortamı, toplu taşıma gibi yerlerde maske takılması gerektiği Bilim Kurulu'nun önerisi.

İstanbul'da 1 taşıyıcının virüsü bulaştırdığı kişi sayısı 16.

BAKAN KOCA BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI

Gönül hiçbir sağlık çalışanımızın kaybedilmesinden yana değil. Benim de gönlümde şehit olarak geçmesi yatar. Bu önümüzdeki günlerin konusu.

Bilim Kurulu'nun bugün üst düzeyde tedbirleri daha sıklaştıran önerisi oldu. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk. Açıklama bugün yapılacaktır.

Çin'den gelen ilaç yoğun bakımdan gelen hastalar için uygun olacağı yönünde fikir vardı, ama 2 gün önce alınan karar gereği entübe edilen hastalar için tercih etmiştik. Bu ilacın yoğun bakım dönemi öncesi yani solunum sıkıntısının başladığı dönemde faydasının daha fazla olduğunu gördük.

Virüsün havada kaldığı yönündeki araştırmaların detaylarını bilmiyoruz. Henüz çok kapsamlı bir araştırma yok.

Organları direk etkileyen bir özelliğini bilmiyoruz. Önümüzdeki zaman diliminde olabilir. Organ yetmezliğinin daha sonra ortaya çıktığı görülüyor. Kalple ilgili bir veri şuan bilinmiyor.

Testi semptomu olan vakalar için yapıyoruz. Herkesin test yaptırma talebiyle bunun doğru olmadığını biliyoruz. Bu ortamda da pozitif olan kişiler olabilir. Bilim Kurulu'nda da olabilir. Semptomu olan arkadaşlar testlerini yaptırmış oluyor. Bir bilim insanımızın böyle bir durumunun olduğunu söyleyebilirim.

Ekipman konusunda eksiklik olmaması için çaba içerisindeyiz. Bir takım kurumlarımızın bir ihtiyaçları vrsa bizden talep ediliyor ve biz de gereğini yapıyoruz. Farklı uygulamaları tasvip etmediğimizi her zaman söylüyoruz.

Umreden gelenler Avrupa'dan gelenlerden farksız. Avrupa'dan gelenlerin sayısı çok çok fazla. Yurt dışından gelen herkeste aynı risk var.

Önümüzdeki günlerde daha çok vakaların daha çok sayıların konuşulduğu dönemden farklı olarak psikolojik ve sosyolojik yolu ile farklı bir ekibin oluşacağı hazırlık içerisindeyiz. Yeni süreçte olabilecek etkileri gündemde tutabilecek yeni kurulun da hazırlıklarına başladık.

Dünya Sağlık Örgütü en sağlıklı bilgileri veren ülke olduğumuzu söyledi.

Koca, infaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden tahliye edileceklere yönelik gerekli planlamanın yapıldığını bildirdi.