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Son dakika: Başkan Erdoğan açıklama yapacak

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Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Son dakika haberleri... Başkan saat 22:00'de açıklama yapacak...

Başkan Erdoğan, saat 22:00'de koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını Başkan 'a ilettiğini belirtmiş ve konuyla ilgili Erdoğan'ın değerlendirmeleri olacağını ifade etmişti.

Detaylar gelecek...

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