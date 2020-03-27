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Son dakika: Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı | Video
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin ardından koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. Başkan Erdoğan, 30 Büyükşehirde uygulanacak 7 maddelik tedbir paketini açıkladı.
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