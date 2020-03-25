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Başkan Erdoğan ile Bakan Dönmez arasında gülümseten diyalog! Böyle seslendi: Kurallara uygun yap

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Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN İLE BAKAN DÖNMEZ ARASINDA GÜLÜMSETEN DİYALOG!

Başkan bakanlarla video konferans ile görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmesinde dezenfektan ile ellerini temizleyen ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e seslenerek, "Yanlış yapıyorsun, kurallara uygun yap" dedi.

Başkan , Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Toplantıda Erdoğan'a İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

"KAÇ METRE VAR ARANIZDA"
Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde "Bu kadar yakın olmamanız lazım birbirinize. Kaç metre var aranızda. En az 1.5 metre olmalı" diyerek sosyal mesafe uyarısında bulundu. Bakan Çavuşoğlu'nun "Bakanlığımızın en büyük odası burası" yanıtı karşısında gülümseyen Erdoğan, "Sen yerim dar diyorsun yani" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ile Bakan Dönmez arasında gülümseten diyalog | Video BAŞKAN ERDOĞAN İLE BAKAN DÖNMEZ ARASINDA GÜLÜMSETEN DİYALOG | VİDEO

"ELİMİZİ MAHVETMESİN AMA"
Bakanı Fatih Dönmez ise bor madeninden üretilen el dezenfektanını Başkan Erdoğan'a tanıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten söylediğiniz şu dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla bu açığı kapayalım. Bundan bize de bir gönderin. Elimizi mahvetmesin ama" şeklinde konuştu.

"YANLIŞ YAPIYORSUN, KURALLARA UYGUN YAP"
Başkan Erdoğan, 'e dezenfektanın ele nasıl uygulanması gerektiği konusunda uyarılarda da bulundu. Erdoğan, dezenfektan ile ellerini temizleyen Bakan Dönmez'e seslenerek, "Yanlış yapıyorsun, kurallara uygun yap" dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan, bakanlarla telekonferans üzerinden görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN, BAKANLARLA TELEKONFERANS ÜZERİNDEN GÖRÜŞTÜ

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