Başkan Erdoğan ile Bakan Dönmez arasında gülümseten diyalog! Böyle seslendi: Kurallara uygun yap
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bakanlarla video konferans ile görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmesinde dezenfektan ile ellerini temizleyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e seslenerek, "Yanlış yapıyorsun, kurallara uygun yap" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
"KAÇ METRE VAR ARANIZDA"
Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde "Bu kadar yakın olmamanız lazım birbirinize. Kaç metre var aranızda. En az 1.5 metre olmalı" diyerek sosyal mesafe uyarısında bulundu. Bakan Çavuşoğlu'nun "Bakanlığımızın en büyük odası burası" yanıtı karşısında gülümseyen Erdoğan, "Sen yerim dar diyorsun yani" ifadelerini kullandı.
"ELİMİZİ MAHVETMESİN AMA"
Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise bor madeninden üretilen el dezenfektanını Başkan Erdoğan'a tanıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten söylediğiniz şu dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla bu açığı kapayalım. Bundan bize de bir gönderin. Elimizi mahvetmesin ama" şeklinde konuştu.
"YANLIŞ YAPIYORSUN, KURALLARA UYGUN YAP"
Başkan Erdoğan, Bakan Dönmez'e dezenfektanın ele nasıl uygulanması gerektiği konusunda uyarılarda da bulundu. Erdoğan, dezenfektan ile ellerini temizleyen Bakan Dönmez'e seslenerek, "Yanlış yapıyorsun, kurallara uygun yap" dedi.
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