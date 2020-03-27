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Son dakika: Başkan Erdoğan video konferans üzerinden kabine üyeleriyle görüştü

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Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE ÜYELERİYLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberine göre Başkan , Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Görüşmeye, İletişim Başkanı ve da katıldı.Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan , Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı.

Erdoğan, toplantıya, Tarabya'daki 'nden bağlandı.

Huber Köşkü'nde İletişim Başkanı ve da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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