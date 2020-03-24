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AK Parti'den koronavirüse karşı ''inanırsak yaparız'' mesajı! #BirlikteBaşaracağız

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Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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AK PARTİ'DEN KORONAVİRÜSE KARŞI ''İNANIRSAK YAPARIZ'' MESAJI!

Son dakika haberi... 'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, "İnanırsak yaparız, beraber başarırız. 83 milyon tek yüreğiz." sözlerinin yer aldığı bir video klip yayınlandı.

Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, koronavirüsle mücadele kapsamında 'nin değişik bölgelerinde yapılan çalışmalara yer verildi.

Videoda, Türkiye 'ın "Biz inanmışız ve bu işi başaracağız." sözleri de yer aldı.

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