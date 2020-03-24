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Irak'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 27 oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2020
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IRAK'TA KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 27 OLDU

Irak Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle 24 saatte 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 27'ye yükseldi. Bakanlık, 75 kişinin de salgın hastalıktan kurtulduğunu kaydetti.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 27'ye yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2'si Kerbela, 1'i Musul, 1'i Süleymaniye'de olmak üzere 4 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 50 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülke genelindeki vaka sayısının 316'ya yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, 75 kişinin de salgın hastalıktan kurtulduğunu kaydetti.

Irak'ta koronavirüsle mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı, eğitime ara verilmesi, kahvehaneler, piknik alanı, sinema ve mescitler gibi kamuya açık alanların kapatılması ve uçuşların durdurulması gibi bir dizi önlem al��nmıştı.

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