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24.03.2020

AK Parti'den koronavirüse karşı ''inanırsak yaparız'' mesajı! #BirlikteBaşaracağız

Son dakika haberi... AK Parti'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, "İnanırsak yaparız, beraber başarırız. 83 milyon tek yüreğiz." sözlerinin yer aldığı bir video klip yayınlandı.

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