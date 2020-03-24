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AK Parti'den koronavirüse karşı ''inanırsak yaparız'' mesajı! #BirlikteBaşaracağız
Son dakika haberi... AK Parti'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, "İnanırsak yaparız, beraber başarırız. 83 milyon tek yüreğiz." sözlerinin yer aldığı bir video klip yayınlandı.
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