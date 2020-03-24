3 koronavirüs provokatörüne adli işlem uygulandı
Koronavirüsle mücadelenin yanı sıra koronavirüs provokatörlerine de göz açtırılmadı. Halkı korku ve paniğe sürüklemeye çalıştığı belirlenen 3 kişiye adli işlem yapıldı.
Muş'ta sosyal medya hesapları üzerinden koronavirüs propagandası yaparak halkı korku ve paniğe sürüklemeye çalıştığı belirlenen 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
ADLİ İŞLEM YAPILDI
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Çin'in Wuhan eyaletinde aralık ayında tespit edilen Kovid-19 salgınının dünyanın birçok ülkesine yayıldığı, Türkiye'de de tespit edildiği ve bu nedenle salgının önlenmesi amacıyla ülke genelinde tedbirler alındığı ifade edildi.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince sanal devriye faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; 'kentte çok sayıda koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği, virüsün çok hızlı yayıldığı ve virüsten dolayı ölümlerin olduğu' yönünde sosyal medya üzerinden halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla gerçeği yansıtmayan paylaşım yaptığı tespit edilen, maksatlı ve provokatif paylaşım sahipleri hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.
Adli mercilerin talimatı ile 3 kişiye "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit (TCK Madde 213)" suçundan adli işlem yapıldığı ifade edilerek, asılsız ve suç unsuru içeren paylaşımlara ilişkin siber devriye faaliyetlerinin aralıksız devam etmekte olduğu bildirildi.
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