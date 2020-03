Son dakika: Yalova Belediye Başkan Vekilliğine Mustafa Tutuk seçildi

Son dakika haberi... Yaşanan zimmet skandalı ile görevden uzaklaştırılan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine Cumhur ittifakı ve AK Parti Yalova Belediyesi meclis üyesi Mustafa Tutuk, 17 oy ile Yalova Belediye Başkan Vekili olarak seçildi. CHP Yalova Belediyesi Meclis üyesi Yavuz Bingöl ise 13 oy aldı.

Mustafa Tutuk şunları söyledi:

Vefa Salman'ın yerine Yalova Belediye Başkan Vekilliği seçilen Mustafa Tutuk, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in, "Umarım ki suç yoktur. Bahse konu arkadaşlar da bir an evvel aklanırlar" dedi."Yaşanan süreci hepiniz biliyorsunuz. İdari yargının yürüttüğü bu soruşturma bizler açısından da üzüntü verici durumdur. Suçun varlığı yokluğu hukuk konusudur. Umarım ki suç yoktur. Bahse konu arkadaşlar da bir an evvel aklanırlar.Başkalarının yokluğunun, zor günlerinin bizleri sevindirmeyeceği beni ve arkadaşlarımı tanıyanlar bilirler. Sizlerin teveccühü sonucu belediye başkan vekilliği, her ne kadar tarafıma verilmiş olsa da, çalışarak, üreterek hep birlikte parti gözetmeden tüm Meclis üyelerimiz ile birlikte süreci yönetmeye çalışmamız ve Yalova'mıza hizmet etmemiz gerektiği kanaatindeyim."Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı; Yalova Belediyesi'nin kasasından 22 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da; Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.İçişleri Bakanlığı'nın üç müfettişinin hazırladığı raporda; Yalova Belediyesi'nin gelirlerinin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde belediyenin vergi, resim ve harçlarının toplandığı bir hesaba aktarıldığına dikkat çekildi. Raporda; 26 Şubat 2020 tarihi itibariyle bu hesaptan belediyeyle hiçbir alacak ilişkisi olmayan kişilere 11 milyon 428 bin 433 TL aktarım yapıldığının tespit edildiğine dikkat çekildi.Söz konusu hesabın yaklaşık 2,5 yıldır muvazaalı şekilde kullanıldığı, bu işlemlerde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın sorumluluğunun olduğu bildirildi.Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve müteahhit Bekir Bilgi, ihale alan özel şirketin muhasebecisi Orhan Gedik; Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök; Yalova Belediyesi'den 4 milyon 375 bin 753 lira usulsüz ödeme aldıkları tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik, Emrah Gök, Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu, Cem Dindar, Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök tutuklanmıştı.Soruşturma kapsamında beş kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.