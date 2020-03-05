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Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya'ya gitti! Erdoğan ile Putin’den kritik İdlib zirvesi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA'YA GİTTİ

Başkan , özel uçak "TC-TUR" ile saat 10.35'te 'nın başkenti 'ya hareket etti. Başkan Erdoğan, Rusya ziyareti kapsamında mevkidaşı ile baş başa görüşecek. İki lider daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.

Başkan , özel uçak "TC-TUR" ile saat 10.35'te 'nın başkenti 'ya hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı, 'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Valisi , Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer uğurladı.

Başkan Erdoğan Rusya'ya gitti | VİDEO BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA'YA GİTTİ | VİDEO

BAŞKAN ERDOĞAN İLE KİMLER RUSYA'YA GİTTİ?

Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı , MİT Başkanı , İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı da Moskova'ya gitti.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan, günübirlik Rusya ziyareti kapsamında mevkidaşı ile baş başa görüşecek.

İki lider daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.

ÇANTADAKİ TEK GÜNDEM İDLİB!

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ana gündemi İdlib olan zirve için Kremlin Sarayı'nda bugün bir araya gelecek. Dünyanın gözünün çevrildiği buluşmada Erdoğan ve Putin, 17 Eylül 2018 ve 22 Ekim 2019'daki "Soçi Mutabakatları"nın ardından en kritik zirveyi gerçekleştirecek. Türkiye masaya "ateşkes" için oturacak ve rejimin durdurulması çağrısı yapacak.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Putin ile görüşmesi öncesi flaş açıklama: Beklentimiz... SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PUTİN İLE GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMA: BEKLENTİMİZ...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PUTİN İLE GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM'de katıldığı AK Parti grup toplantısından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Erdoğan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in "Türkiye'nin mühimmat konusunda bir talebi olursa biz bu konuda destek veririz" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ben Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim" demişti.



"BEKLENTİMİZ ATEŞKES SAĞLAMAK"

Başkan Erdoğan, Putin ile yapacağı görüşmeyle ilgili "Yarın ki ziyaretten beklentiniz nedir?" sorusuna ise "Bölgede süratli bir ateşkesi sağlayabilmek" cevabını vermişti.

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