Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya'ya gitti! Erdoğan ile Putin’den kritik İdlib zirvesi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 10.35'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti. Başkan Erdoğan, Rusya ziyareti kapsamında mevkidaşı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek. İki lider daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 10.35'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti.
Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer uğurladı.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE KİMLER RUSYA'YA GİTTİ?
Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Moskova'ya gitti.
ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ
Başkan Erdoğan, günübirlik Rusya ziyareti kapsamında mevkidaşı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek.
İki lider daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.
ÇANTADAKİ TEK GÜNDEM İDLİB!
Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ana gündemi İdlib olan zirve için Kremlin Sarayı'nda bugün bir araya gelecek. Dünyanın gözünün çevrildiği buluşmada Erdoğan ve Putin, 17 Eylül 2018 ve 22 Ekim 2019'daki "Soçi Mutabakatları"nın ardından en kritik zirveyi gerçekleştirecek. Türkiye masaya "ateşkes" için oturacak ve rejimin durdurulması çağrısı yapacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PUTİN İLE GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ AÇIKLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM'de katıldığı AK Parti grup toplantısından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.
Erdoğan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in "Türkiye'nin mühimmat konusunda bir talebi olursa biz bu konuda destek veririz" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ben Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim" demişti.
"BEKLENTİMİZ ATEŞKES SAĞLAMAK"
Başkan Erdoğan, Putin ile yapacağı görüşmeyle ilgili "Yarın ki ziyaretten beklentiniz nedir?" sorusuna ise "Bölgede süratli bir ateşkesi sağlayabilmek" cevabını vermişti.
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