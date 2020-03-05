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Moskova'da tarihi İdlib zirvesi! İşte Başkan Erdoğan- Putin görüşmesinden ilk kareler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi. İki lider kritik görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgede sıkıntı büyük. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar, bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır." derken, Putin ise "Suriye'de hayatlarını yitiren askerleriniz için taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Telefon görüşmemizde ifade ettiğim gibi hiç kimse orada Türk askerinin bulunduğunu bilmiyorlardı." ifadelerini kullandı. İşte tarihi zirveden ilk kareler...
Giriş Tarihi: 05.03.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 14:39
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