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Moskova'da tarihi İdlib zirvesi! İşte Başkan Erdoğan- Putin görüşmesinden ilk kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi. İki lider kritik görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgede sıkıntı büyük. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar, bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır." derken, Putin ise "Suriye'de hayatlarını yitiren askerleriniz için taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Telefon görüşmemizde ifade ettiğim gibi hiç kimse orada Türk askerinin bulunduğunu bilmiyorlardı." ifadelerini kullandı. İşte tarihi zirveden ilk kareler...

Giriş Tarihi: 05.03.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 14:39
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Moskova'da tarihi İdlib zirvesi! İşte Başkan Erdoğan- Putin görüşmesinden ilk kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi başladı.

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Moskova'da tarihi İdlib zirvesi! İşte Başkan Erdoğan- Putin görüşmesinden ilk kareler

"BÖLGEDE SIKINTI BÜYÜK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin basına açık olan bölümünde şöyle konuştu:

Öncelikle kabulünüz için teşekkür ediyorum. Malum bu görüşmeyi Türkiye'de yapacaktık. Sizin buradaki anayasa çalışmalarıyla ilgili gelişmeler sebebiyle bu davetimizi burada gerçekleştiriyoruz. Tabi İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor. Bölgede sıkıntı büyük. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar, bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır. Türkiye – Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz.

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Moskova'da tarihi İdlib zirvesi! İşte Başkan Erdoğan- Putin görüşmesinden ilk kareler

Gerek savunma sanayiinde, gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönemin içindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Ve bunları tabi güçlendirerek götürmek de bizim en büyük amacımız. Ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Tekrar bu kabul için teşekkür ediyorum.

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Moskova'da tarihi İdlib zirvesi! İşte Başkan Erdoğan- Putin görüşmesinden ilk kareler

Putin'in açıklamaları ise şöyle:

Her zaman olduğu gibi yoğun bir gündemimiz var. İdlib'de cereyan eden olaylar yüzünden şahsi görüşmemizi gerektiren gelişmeler oldu. Görüşmemize başlarken Suriye'de hayatlarını yitiren askerler için taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Her insanın ölümü bir trajedidir. Telefon görüşmemizde ifade ettiğim gibi hiç kimse, Suriye askerleri de dahil olmak üzere orada Türk askerlerinin olduğunu bilmiyorlardı. Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var. Bu olayların tekrarlanmaması ve ikincisi bu gibi olayların, her ikimizin de önem verdiğimiz Türk - Rus ilişkilerine zarar vermemesi için tüm meseleleri görüşmemize ihtiyaç var. Teşekkür ediyorum.

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Moskova'da tarihi İdlib zirvesi! İşte Başkan Erdoğan- Putin görüşmesinden ilk kareler

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan, günübirlik Rusya ziyareti kapsamında mevkidaşı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek.

İki lider daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.