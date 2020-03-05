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05.03.2020

Başkan Erdoğan Rusya'ya gitti | VİDEO

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 10.35'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti. Başkan Erdoğan, Rusya ziyareti kapsamında mevkidaşı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek. İki lider daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 10.35'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer uğurladı.

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